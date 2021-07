El colombiano Edwin Cardona regresó a la Argentina

El mediocampista colombiano de Boca Juniors, Edwin Cardona, arribó ayer a la Argentina procedente de Bogotá, luego de tomarse unos días de vacaciones tras haber jugado la Copa América de Brasil con el seleccionado de su país, lo que impidió que jugara anteanoche ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.

Cardona, de 28 años, arribó al aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza y deberá cumplir una semana de aislamiento como indica el protocolo para mitigar la propagación del coronavirus, de manera que no integrará el plantel de Boca que viajará a Belo Horizonte para jugar el desquite ante Mineiro el martes próximo, luego de haber igualado 0 a 0 en "La Bombonera".

Cardona recién podrá ser tomado en cuenta por el entrenador boquense Miguel Ángel Russo para el cotejo ante Banfield, que se jugará el 25 de julio por la segunda fecha de la Liga Profesional, en un partido que tendrá como escenario el estadio banfileño Florencio Sola.

La situación planteada con Cardona provocó malestar en Boca ya que el colombiano decidió no volver a Argentina para sumarse una vez culminada la participación de Colombia en la Copa América, pese a que el club había decidido ponerle un vuelo privado para que regrese desde Brasil luego de jugar el partido por el tercer puesto ante Perú.

Cardona no aceptó el ofrecimiento y prefirió viajar a Colombia para estar con su familia y en medio de ese descanso fue filmado en una fiesta, situación que elevó el disgusto de los directivos y cuerpo técnico del equipo Xeneize, que lo aguardaban para jugar ante Mineiro.