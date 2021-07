River Plate empató con un aguerrido Argentinos Juniors y está abierta la serie de octavos de final

River Plate empató anoche 1 a 1 con Argentinos Juniors en el estadio "Monumental" por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y dejó abierta la serie que se definirá el próximo miércoles en La Paternal.

Matías Suárez adelantó a River en el marcador y Gabriel Hauche marcó la igualdad en una noche signada por la lluvia y el frío.

Argentinos sorprendió al equipo local en el inicio del partido como una muestra de lo que podía brindar en cancha. Jugó en campo rival, mientras el "millonario" intentó acomodarse.

El equipo de Marcelo Gallardo salió rápido del asedio que propuso Argentinos en ataque con el gol de Suárez, a los 10'. La jugada se inició con un pase profundo del chileno Paulo Díaz para el debutante Braian Romero quien logró tocar y dejar al cordobés de cara al arco en soledad.

River se fortaleció con la ventaja. Romero ganó en confianza para preocupación de la defensa visitante y monopolizó la pelota.

El local tuvo la chance de convertir el segundo por intermedio de Suárez, a través de una serie de pases exactos de contra, pero su definición, cara a cara con Lucas Chaves, fue fallida.

Argentinos recuperó protagonismo cuando Gabriel Florentín entró en escena. El volante tomó contacto con la pelota y liberó al equipo de la presión de River. El tramo final de un primer tiempo intenso fue favorable al visitante que alcanzó el empate con dos cabezazos en el área; de Sandoval para Hauche, quien apareció sin marcas y facturó, a los 40 minutos.

En el segundo tiempo, ambos bajaron la intensidad. Argentinos jugó más agrupado en defensa y River no encontró los caminos.

Los primeros minutos ilusionaron al once de Núñez con mayor presencia de De La Cruz en la generación de juego.

Un remate de Romero, por encima del travesaño, fue lo más peligroso para River que -de a poco- entró en la telaraña que Argentinos tejió en defensa.

River buscó quebrar la resistencia rival con Jorge Carrascal, pero no lo logró. Tampoco encontró soluciones con los centros de Fabrizio Angileri, ya que Miguel Torrén y Carlos Quintana sacaron todo lo que se propusieron.

Argentinos hizo negocio con el empate. El equipo de Gabriel Milito supo sobreponerse cuando River lo tenía arrinconado y además definirá la serie de local la próxima semana.

River terminó desdibujado, sin claridad y con cierta impotencia, luego de un partido muy duro. Una costumbre de los equipos de Milito cada vez que enfrenta a Gallardo: ganó tres, empató uno y perdió el restante.