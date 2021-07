Una tensa espera por Ayoví y Melano; sueña con Pellegrini

Estudiantes continúa muy activo dentro de un mercado de pases en el cual hasta ahora ha sumado a Ricardo Ezequiel Ramírez y a Gustavo Del Prete, ambos pensando en la faceta ofensiva, principal preocupación de Ricardo Zielinski.

Y con el primero de ellos ya operado y realizando la rehabilitación tras su dura lesión, y el segundo poniéndose a tono futbolístico en City Bell tras dejar atrás el aislamiento, ahora el foco está puesto en seguir construyendo un ataque en el cual los nombres son los que anticipó este matutino hace varios días atrás.

Tal cual se informó en estas mismas páginas, Jaime Ayoví, el delantero ecuatoriano de 33 años, y Lucas Melano, hoy reconvertido en volante ofensivo, de 28, podrían ser jugadores de Estudiantes a la brevedad, cuando ambos puedan dejar atrás situaciones particulares.

En el caso del ex Godoy Cruz, institución que también lo busca en el actual mercado, debe terminar de definir su rescisión con el Olmedo, club con el que tiene contrato por lo que resta del corriente 2021, pero que no le pondría trabas teniendo en cuenta el complejo momento económico que atraviesa. La dirigencia del Tomba, enterada de la oferta Pincha, fue a la carga otra vez.

Ante esto, se espera que hoy Estudiantes haga oficial su contratación y el jugador viaje al país para firmar su contrato con el León.

Sin embargo, teniendo en cuenta todo esto, quizás esté disponible recién para la tercera fecha.

Por otro lado, Lucas Melano está en Argentina, pero tiene que arreglar su rescisión con San Lorenzo de Almagro. Aquí el problema es la deuda que la institución mantiene con el cordobés, con quien también está todo arreglado y será jugador de Estudiantes nuevamente, como sucedió hace algunos años atrás, con Lucas Bernardi como entrenador. Zielinski lo conoce bien de haber coincidido en Belgrano y en Atlético Tucumán, por lo que el libreto futbolístico no será un problema para el ex Lanús.

No se bajan por pellegrini

También pensando en el ataque, pero con un panorama mucho más complejo, está lo de Matías Pellegrini, uno de los deseos del Pincha.

La situación es demás conocida, con el agregado de que hoy por hoy Agustín Alayes se encuentra en Florida, siguiendo la negociación al detalle para intentar el regreso vía préstamo del nacido en Magdalena para que pueda ser una variante más para un DT que las necesita.