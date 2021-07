Zielinski prefiere la experiencia y Squadrone es otro juvenil que se va buscando minutos

Ricardo Zielinski tiene una forma de jugar ciertamente definida, en la cual el orden y la experiencia parecen ser un factor importante para el entrenador y todo su cuerpo técnico. Ante esto, el lugar para los juveniles no abunda y es por eso que el ex DT de Belgrano, Chacarita y Atlético Tucumán, entre otros, ve con buenos ojos que algunos jugadores producto de la cantera Pincha se marchen para sumar rodaje.

Así, han sido varios los que han dejado el Club a préstamo para luego, después de un tiempo, regresar más maduros y con otro recorrido, para intentar ganarse un mayor lugar en la consideración del Ruso.

El último caso es el de Luciano Squadrone, hijo de Leonardo, quien dejará Estudiantes para seguir su carrera en Deportivo El Ejido 2012, de la Segunda División de España. Y si bien el Pincha aun no lo oficializó, el préstamo sería por un año, es decir, hasta junio del próximo 2022.

Cabe destacar que el juvenil del León, que jugó gran parte del torneo de Reserva, no tuvo aún su debut como profesional en la máxima categoría de Argentina, el cual tendrá que esperar. Sin embargo, al igual que varios otros de sus compañeros del Selectivo de Pablo Quatrocchi, sí firmó su primer contrato con el Pincha, hasta diciembre del año entrante.

Las salidas de la mano del ruso

Ricardo Zielinski llegó a Estudiantes en enero pasado, tras tomar un plantel muy golpeado por una muy mala Copa Diego Armando Maradona con Leandro Desábato como entrenador, quien sí utilizó a varios juveniles aprovechando que se trató de un torneo transición, sin promedios ni descensos.

En apenas días, el Ruso le dio vía libre a Carlo Lattanzio, quien se fue a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y también a Gaspar Di Pizio, hoy por hoy en Athletic Club Barnechea de la Segunda División de Chile.

Mismo camino siguieron Andrés Ayala, ahora en Agropecuario, y otro producto de la inferiores, más experimentado, como Iván Gómez, refuerzo del Calamar. Quien también podría dejar el Club en los próximos días es Nazareno Colombo, hoy por hoy muy relegado por una defensa confiable con Rogel y Noguera, y Tobio como primera variante