Federico Bravo: "Estamos ilusionados y esperamos arrancar con el pie derecho"

Sarmiento sigue preparándose para el debut en el Torneo de la Liga Profesional, el viernes desde las 21.15, frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Eva Perón.

Mientras transita el tramo final de la preparación, el mediocampista central Federico Bravo dialogó con Democracia y reconoció que el equipo está "ilusionado" con "hacer un buen papel" en el segundo semestre del año, luego de su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol nacional, en la pasada Copa de la Liga Profesional, que lo encontró con un andar irregular.

A diferencia del certamen del semestre pasado, en el Verde confían en que la pretemporada, los amistosos disputados frente a rivales directos en el campeonato y la adaptación a la categoría de elite durante el tramo inicial del año le permiten al conjunto dirigido por Mario Sciacqua aspirar a un rendimiento más alto en lo que viene.

"Llegamos bien, hicimos una buena pretemporada, trabajamos duro, jugamos varios amistosos, que es importante, así que estamos ilusionados y creo que estamos para hacer un buen papel", aseguró Bravo.

A nivel personal, el volante -que fue pieza clave en la mayor parte del torneo anterior- se muestra recuperado de la lesión que lo llevó a perderse la recta final de la última campaña y aspira a volver a ocupar el rol protagónico en el certamen a punto de iniciar.

"Estoy contento, porque por una u otra razón no había podido hacer la pretemporada a la par del grupo en la última ocasión, pero esta vez me he sentido muy bien. Como todos mis compañeros, estoy esperando que llegue el viernes y que nos vaya bien", señaló Bravo, que además adelantó que se verá una versión del equipo juninense algo más adelantada en el campo, con relación al último campeonato.

"La idea es tener más variantes en ataque, que es uno de los déficits que tuvimos el semestre pasado. Hemos trabajado bien y también corregido algunos déficits en lo defensivo", insistió.

Y agregó: "Estamos bien, tenemos un plantel largo, todos tienen posibilidades de jugar y por eso la ilusión que tenemos todos. Tenemos varios partidos en pocos días y lo importante es arrancar bien para marcar el camino de Sarmiento de Junín".

Por otro lado, el exBoca también palpitó el compromiso que el próximo martes le espera al Verde en San Nicolás, por los octavos de final de la Copa Argentina, frente a Temperley.

"El jugador de fútbol siempre quiere jugar y trataremos de disfrutar esta seguidilla de partidos. Nos ilusiona también la Copa Argentina. El objetivo está claro, arrancar con el pie de derecho el viernes. El torneo es lo principal, pero en la Copa Argentina quedan pocas fases y no podemos dejar de mirar las llaves y soñar con seguir avanzando", comentó.

Finalmente, sobre Estudiantes de La Plata, primer adversario del Verde en el campeonato, Bravo confió en la capacidad de Sarmiento para mostrarse sólido en el Eva Perón, aunque admitió que espera un "partido muy duro", a partir de la propuesta futbolísitica del DT Ricardo Zielinsky.

"Es un rival muy duro, sabemos cómo trabaja el 'Ruso' Zielinsnky, que apuesta siempre a un juego más directo, pero nos enfocamos más en lo que podemos hacer nosotros. Jugamos de local, la idea es hacernos fuertes y ser protagonistas", remató.

La agenda del Verde

Hoy

9.00 - Entrenamiento en Centro de Alto Rendimiento

17.00 - Entrenamiento en Centro de Alto Rendimiento

Mañana

17.30 - Hisopados

18.30 - Trabajo en el Estadio

21.30 - Concentración

Viernes

21.15 - Partido ante Estudiantes