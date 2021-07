Escándalo en Reino Unido por insultos racistas a jugadores

El primer ministro, Boris Johnson, condenó insultos racistas en Internet contra tres jugadores de color de Inglaterra que erraron en la definición por penales en la derrota con Italia en la final de la Eurocopa disputada en Londres.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de una avalancha de insultos aberrantes y “emojis” con imágenes de simios y bananas publicados en las redes sociales luego de la final. “Este equipo de Inglaterra merece ser aclamado como héroes, no ser objeto de ataques racistas en las redes sociales. Los responsables de este atroz abuso deberían estar avergonzados”, dijo el líder conservador en un mensaje en su perfil de Twitter.

La Asociación de Fútbol también emitió un comunicado poco después de que terminara el partido, en el que describía ese comportamiento de algunos aficionados en Internet como “repugnante” e instaba a la policía a aplicar “los castigos más rigurosos posibles. Haremos todo lo posible para apoyar a los jugadores afectados mientras instamos a los castigos más rigurosos posibles para los responsables”, expresó la FA.

La institución también dijo que continuará haciendo todo lo posible para erradicar la discriminación en el juego, pero instó al Gobierno a actuar rápidamente y promulgar una legislación adecuada para que este tipo de abusos tenga consecuencias en la vida real.

Además, consideró que las empresas de redes sociales deben intensificar y asumir la responsabilidad y tomar medidas para prohibir a los abusadores en sus plataformas, recopilar pruebas que puedan llevar a un enjuiciamiento y apoyar para que sus plataformas estén libres de este tipo de abusos.

La Policía Metropolitana por su parte, inició una investigación, advirtiendo que el comportamiento “inaceptable” “no será tolerado”. Además informó que 19 de sus oficiales resultaron heridos ayer, mientras se enfrentaban a grupos de personas violentas y descontroladas en Londres tras el partido.

El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, calificó los insultos racistas contra sus jugadores de “imperdonables. Simplemente no es lo que representamos. La selección nacional representa a todo el mundo”, afirmó Southgate en conferencia de prensa. Sobre la violencia y las detenciones de aficionados que cometieron desmanes y se enfrentaron a la policía, el técnico consideró que no pueden controlar eso y que son otras las personas que tienen responsabilidades en esas áreas, por lo que deben trabajar juntos para mejorar esas cosas”.