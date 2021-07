Equipos argentinos juegan por la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana pondrá en marcha la fase de octavos de final, en el retorno de la competencia de Conmebol, luego del receso por la Copa América Brasil 2021.

Tres equipos argentinos buscarán, a partir de mañana, comenzar con el pie derecho sus respectivas series, con el objetivo de instalarse entre los mejores ocho del certamen.

En Perú, Arsenal de Sarandí enfrentará a Sporting Cristal, mientras que, el jueves, Independiente visitará a Santos de Brasil.

Finalmente, también el jueves, Rosario Central viaja a Venezuela, para medirse ante el Deportivo Táchira. Sin embargo, el choque destacado de la semana será el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, el jueves, desde las 21.30.

Cronograma de partidos

Hoy

19.15 - Liga de Quito vs Gremio

21.30 - América de Cali vs Atl Paranaense

Mañana

19.15 - Sporting Cristal vs Arsenal

21.30 - Junior Barranquilla vs Libertad

21.30 - Ind. del Valle vs Bragantino

Jueves

19.15 - Santos vs Independiente

21.30 - Nacional vs Peñarol

21.30 - Dep. Táchira vs Rosario Central