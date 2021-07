Boca enfrenta a Atlético Mineiro en su primer partido en la era post-Tévez

Boca Juniors recibirá esta tarde a Atlético Mineiro de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en la reanudación tras el receso por la Copa América. El encuentro se jugará en la Bombonera, desde las 19.15, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

La revancha, por su parte, se disputará el próximo martes, a la misma hora, en Belo Horizonte y el ganador se medirá en los cuartos de final ante River Plate o Argentinos Juniors, que iniciarán su serie el mañana, en el Monumental de Núñez.

El DT Miguel Russo deberá lidiar con varias ausencias en el armado del once titular. La más importante, la de Carlos Tévez, que anunció a principios de junio su salida del club, pero luego se sumaron las bajas del arquero Esteban Andrada y el lateral Nicolás Capaldo, además de Mauro Zárate, Julio Buffarini, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Franco Soldano.

En cambio, se sumaron el lateral derecho Marcelo Weigandt -quien retornó luego de su buen paso por Gimnasia y Esgrima La Plata-, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Asimismo, el entrenador tampoco podrá contar con los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona, que aún no retornaron tras su participación en la Copa América con su selección.

De esta forma, habrá ocho modificaciones en Boca con respecto al equipo que quedó eliminado en semifinales de la última Copa de la Liga Profesional, por penales, ante Racing. De la formación de entonces, únicamente se mantienen como titulares el arquero Agustín Rossi, el defensor Carlos Izquierdoz y el extremo Sebastián Villa.

En la defensa, Marcos Rojo formará la zaga central con Izquierdoz y en los laterales ingresarán Weigandt y el juvenil Agustín Sández, mientras que quedarán al margen del equipo Carlos Zambrano (en duda por un cuadro febril), además de los mencionados Capaldo y Fabra.

El nuevo mediocampo estará integrado por Diego González, Esteban Rolón y el juvenil Cristian Medina, mientras que no serán de la partida el lesionado Agustín Almendra ni el colombiano Jorman Campuzano.

En la ofensiva, será el estreno de Briasco como centrodelantero, acompañado por el colombiano Villa y Cristian Pavón, quien a pesar de su posible salida del club, será titular a partir de la ausencia de Cardona.

Por su parte, Atlético Mineiro terminó primero en el Grupo H con 16 puntos (cinco triunfos y un empate) y llega al duelo con algo más de rodaje que Boca.

Dirigido por Cuca, el conjunto brasileño disputó trece partidos entre el campeonato brasileño y la Copa de Brasil, luego del parate de mitad de año. En el Brasileirao, está tercero con 22 puntos, a tres de Palmeiras, que sumó cuatro triunfos en fila.

El mediocampista argentino Ignacio Fernández, exRiver Plate, viajó con la delegación a pesar de la lesión muscular que sufrió hace una semana, y podría ser titular. Si no llega, su lugar será ocupado por el otro argentino del plantel, Matías Zaracho.

Mineiro, que también cuenta con otros experimentados como el paraguayo Junior Alonso, exBoca, y el delantero Hulk, fue campeón de la edición 2013 y de allí no logró pasar los octavos de final, instancia en la que cayó eliminado en 2014, 2015, 2016 y 2017.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Esteban Rolón y Cristian Medina; Sebastián Villa, Norberto Briasco y Cristian Pavón. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Mineiro: Éverson; Tché Tché, Réver, Junior Alonso e Igor Rabelo; Mariano; Allan, Jair y Matías Zaracho o Ignacio Fernández; Hulk y Savarino. DT: Cuca.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Estadio: Boca Juniors

Hora de inicio: 19.15.