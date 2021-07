Último amistoso del equipo que dirige Fernando Batista

El seleccionado olímpico argentino enfrentará hoy a su par de la República de Corea, desde las 8 horas en el estadio Yongin Mireu de Seúl, en el último amistoso previo al debut en los Juegos de Tokio.

El combinado dirigido por Fernando Batista se medirá con el combinado asiático antes del debut del próximo jueves 22 de julio en Sapporo frente a Australia, por la primera fecha del grupo "C".

Los coreanos, por su parte, integran el grupo "B" junto a Nueva Zelanda, Honduras y Rumania y están en crecimiento luego de ser subcampeones del último Mundial sub 20 jugado en Polonia en 2019.

Después del amistoso, el plantel se quedará en Seúl hasta el 17 de julio cuando saldrá rumbo a Sapporo, ciudad sede del primer partido ante los australianos.

El debut en el grupo "C" será el 22 del corriente a las 7.30, luego enfrentará a Egipto en la misma ciudad el domingo 25 de julio, desde la hora 4.30, y cerrará la primera fase el miércoles 28 de julio a las 8 ante España, en Saitama.

Los futbolistas que representarán a Argentina en Tokio 2020 serán los arqueros Jeremías Ledesma, Lautaro Morales y Joaquín Blázquez.

Los defensores Hernán De La Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega y Claudio Bravo.

Los medio campistas Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Ezequiel Barco y Agustín Urzi.

Completan el plantel los delanteros Pedro De La Vega, Adolfo Gaich y Ezequiel Ponce.