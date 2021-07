Alivio y desahogo en el plantel por un festejo postergado que finalmente llegó

El título de la Copa América 2021, que conseguió anoche la selección argentina en el Maracaná de Río de Janeiro, al derrotar por 1 a 0 a Brasil en la final, puso fin a una larga racha de 28 años sin celebraciones en la mayor.

Desde aquella conquista en la Copa América Ecuador 1993, con Alfio Basile como DT, sobrevinieron tres décadas de frustraciones, tanto en mundiales como en campeonatos de selecciones de la Conmebol.

El trofeo se vivió como un desahogo en los integrantes del plantel que venían de un historial de derrotas en finales recientes, como el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América de 2004, 2007, 2015 y 2016.



Con nombres renovados y una nueva identidad, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue construyendo una gesta deportiva con sabor a revancha para varios de los históricos que perduran en el plantel, como Lionel Messi, máximo referente del equipo, desde hace más de una década.

"Cuando tiramos todos para adelante es difícil que no te vaya bien. Yo creo que pasó eso, porque además el hincha argentino es incondicional de la Selección", expresó Scaloni, en declaraciones post-partido.

"Creo también que el hincha se siente identificado con este equipo, que puede ganar o puede perder, pero nunca baja los brazos, nunca se da por vencido. No ganar no te transforma en un perdedor y eso es algo que se refleja en esta Selección", agregó.



Por su parte, Ángel Di María, autor del gol del triunfo, destacó que "se terminó la racha" de frustraciones en la mayor y confió en que la consagración le dará un espaldarazo al equipo, de cara al Mundial de Qatar 2022. "Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto y hoy se rompió la racha", afirmó el volante del PSG de Francia.

Messi, por su parte, también vivió el festejo de manera especial, con la medalla de campeón sobre el pecho, celebró con su familia en pleno campo de juego, a través de una videollamada con su esposa, Antonella, y sus tres hijos.