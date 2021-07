Tité aseguró que Brasil tiene la fórmula para controlar a Lionel Messi en la final

El DT de Brasil, Tité, aseguró ayer, en la previa de la final de esta noche de la Copa América, disponer de la receta para controlar al capitán y máxima figura del seleccionado argentino, Lionel Messi, en el encuentro que se disputará en el Estadio Maracaná.

"Sé cómo marcarlo, pero no lo voy a decir. No lo podemos neutralizar, podemos disminuir las acciones del adversario", afirmó el entrenador del Scratch, en la conferencia de prensa previa al partido definitorio del torneo.

No obstante, valoró la categoría tanto de Messi como de Neymar, el jugador estrella de la selección anfitriona de la Copa. "Hablar de Messi y de Neymar es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas, capacidad de creación muy alta. Será un gran espectáculo", confió.

"En la Copa América, el equipo que más regates hace, que más driblea, jugadas individuales, es la selección brasileña. Si hay organización, el equipo quiere tener creación, quiere ser divertido, creativo, con gol. En ese punto de equilibrio intentamos hacer el trabajo", explicó Tité.

En caso de triunfar, la 'Canarinha' logrará el bicampeonato, luego de haber alzado la Copa de Brasil 2019, mientras que Argentina, por su parte, busca terminar con una sequía de 28 años sin títulos, desde la edición de la Copa América Ecuador 1993.

"Quiero que nuestro equipo tenga excelencia, quiero que sea excelente, competitivo y leal", concluyó Tité.