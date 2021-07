Argentina enfrenta a Brasil con el sueño de festejar un título tras 28 años de espera

El seleccionado argentino, dirigido por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como estandarte, intentará ponerle fin esta noche a una racha de 28 años sin títulos, cuando enfrente a Brasil por la gran final de la Copa América, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 21.

El encuentro se jugará en el mismo escenario en el que la Selección perdió la final del Mundial Brasil 2014, ante Alemania. Ahora, tendrá la chance de dar la vuelta olímpica, esta vez frente al anfitrión y en el campeonato de selecciones de la Conmebol.

Una de las novedades es que habrá presencia de hasta 7200 hinchas, se estima que unos 2000 de ellos argentinos, quienes deberán probar que son residentes en el país y con un PCR negativo de coronavirus para recibir las entradas gratuitas.

En caso de haber igualdad al término de los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos, situación que no se contempló en los cuartos de final y semifinales, y de persistir la igualdad la Copa América encontrará un ganador con remates desde el punto penal.

Esta será la tercera final entre argentinos y brasileño en Copa América. En 1937 Argentina ganó de local, en 2004 en Perú y 2007 en Venezuela fueron victorias de los de verde y amarillo.

Esta vez, la final de la Copa América la toma a Argentina con un período de 28 años sin un título, una racha adversa que incluye seis finales perdidas: los mundiales de 1990 y 2014 y las Copas América de 2004, 2007, 2015 y 2016.

Esos torneos incluyen el último tramo de Diego Maradona con la "albiceleste" y toda la campaña de Messi, el actual capitán argentino que le anotó en su carrera cinco goles ante Brasil.

Con la pesada carga de un largo tiempo sin festejos, Argentina encaró el torneo, con un Messi en un nivel superlativo y un equipo renovado en sus nombres, con Lionel Scaloni como DT. Así, Argentina dejó atrás a una generación que acarició grandes conquistas, pero se quedó con las manos vacías.

Ya no están Sergio Romero, Gonzalo Higuain, Javier Mascherano, Gabriel Mercado Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, pero continúan Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero de aquella camada.

Ahora, surgen nombres como el arquero Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Guido Rodríguez, Nicolás González, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

Argentina va por el título ante el poderoso Brasil, tras vencer en fase de grupos a Uruguay (1-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (4-1) e igualar ante Chile (1-1), mientras que en cuartos de final superó a Ecuador (3-0) y a Colombia en semifinales, luego de igualar 1 a 1 e imponerse en penales.

Brasil, en cambio, liderado por Tité como entrenador y Neymar en la cancha, se preparó con el único objetivo de ganar el certamen. En la fase de grupos, venció a Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1), mientras que empató ante Ecuador (1-1), y eliminó luego a Chile (1-0) en cuartos y a Perú (1-0) en semis.

Con casi todas sus figuras a disposición, con la excepción de Gabriel Jesús (no jugará la final por suspensión), pero con Roberto Firmino, Richarlyson y Lucas Paqueta, el conjunto anfitrión quiere retener el título logrado en 2019, también en su casa.

En Copa América los dos colosos jugaron 33 veces con ventaja Argentina de 15 triunfos a 10 y ocho empates, mientras que en el historial general hubo 107 clásicos con superioridad brasileña de 42-40 y 25 empates.

Probables formaciones

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renán Lodi o Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro y Fred; Everton, Neymar y Richarlyson. DT: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Angel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Esteban Ostojich, de Uruguay.

Cancha: Maracaná, en Río de Janeiro.

Hora de inicio: 21.