La selección nacional entrenó en Río de Janeiro, pensando en la gran final

La selección argentina de fútbol entrenó ayer en la ciudad de Río de Janeiro, con la mente puesta en el partido en el cual se enfrentará a Brasil por la final de la Copa América, mañana sábado en el estadio Maracaná.

El combinado albiceleste espera dar el "batacazo" frente al combinado anfitrión, a partir de las 21 con el uruguayo Esteban Ostojich como juez principal y televisación en directo por las señales de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

El conjunto dirigido por el rosarino Lionel Scaloni buscará quedarse con la gloria tras no haber podido lograr el título de la Copa América en las ediciones 2015 y 2016, cuando llegó a la misma instancia, pero perdió frente a Chile en ambos casos.

En el entrenamiento de ayer, Scaloni comenzó a delinear el equipo que colocará en el partido trascendental, al cual Lionel Messi llegaría en buenas condiciones, tras recuperarse de una dolencia en el tobillo.

En el encuentro frente a Colombia, "Lio" Messi sufrió una dura entrada de parte del lateral de Boca Juniors, Frank Fabra, y jugó los últimos minutos del partido con evidentes signos de dolor, mientras que además se podía ver una mancha de sangre por sobre la media del tobillo izquierdo.

Más allá de lo impactante que resultó la imagen del tobillo de Messi, no revistió complicaciones de gravedad, y podrá estar presente en la final ante Brasil, mientras que Scaloni aguarda poder recuperar a Cristian Romero, quien arrastra una distorsión en la rodilla y más allá de que fue exigido nuevamente ayer, no está al cien por ciento de su condición física.

El técnico esperará a ver cómo se recupera el defensor para saber si podrá contar con él o si continuará la dupla de Germán Pezzella y Nicolás Otamendi en el once titular, mientras que también deberá definir si regresa Marcos Acuña o si mantiene a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo de la zaga.

También, Scaloni evaluará si realiza algún cambio en el medio campo y en la zona de ataque en relación a los once que comenzaron jugando frente a Colombia.

Bolsonaro cree que van a golear

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, avisó que ganarán 5 a 0 la final ante la Argentina por la Copa América, en un mensaje al mandatario argentino, Alberto Fernández, al final de la cumbre del Mercosur.

"Le quiero decir en especial al presidente de Argentina, que nuestra rivalidad será solamente el sábado en el Maracaná. Levanto la mano para que quede claro, vamos a ganarles 5 a 0", comentó el funcionario brasileño en el cierre de su intervención.

Bolsonaro, que aceptó organizar la Copa América 2021 luego de las negativas de la Argentina y de Colombia, por el presente de la pandemia de coronavirus, se mostró confiado acerca del duelo entre su seleccionado y el nacional.

El contexto en el que se expresó sobre la Copa América contrastó fuertemente con las críticas recibidas en la previa por los jugadores de su país y por el entrenador, Tite, en medio del avance de la pandemia, que ya arrojó al menos 529 mil muertos y 18,9 millones de contagios.

Además, el presidente brasileño también pronosticó hace meses que Santos y Palmeiras jugarían la final de la Copa Libertadores 2020, algo que sucedió finalmente al eliminar a Boca Juniors y River Plate, respectivamente.