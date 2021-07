Clubes de Junín acuerdan la vuelta a los entrenamientos de fútbol

Autoridades de la Liga Deportiva del Oeste y presidentes de los clubes juninenses acordaron hoy la vuelta a los entrenamientos de los equipos de fútbol, a partir del próximo lunes.

La decisión se tomó durante una reunión realizada esta tarde, luego del cambio de criterio de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que, a expensas del gobierno bonaerense, estableció que quedaron habilitados los partidos de ligas que integran el Consejo Federal de AFA en municipios que se encuentren en Fase 3 del protocolo de la pandemia, establecido por el gobierno de Axel Kicillof.

Asimismo, se fijó la fecha de finales de agosto como horizonte para el posible retorno del Torneo Apertura 2021, que apenas pudo comenzar -se jugaron sólo tres de los seis partidos previstos para la primera fecha- y debió interrumpirse en los últimos días de abril, por el agravamiento de la crisis sanitaria.

No obstante, la vuelta a las canchas dependerá de que Junín pueda superar la Fase 2, situación que todavía no ha sucedido. De hecho, se esperaba que el distrito pudiera pasar hoy a Fase 3, pero el último informe sanitario de Provincia no estableció cambios para la comuna juninense.