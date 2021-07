Scaloni evalúa nuevas modificaciones de cara al partido clave ante Colombia

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, vuelve a barajar distintas opciones de cambios para el encuentro semifinal de la Copa América frente a Colombia, que se jugará mañana, desde las 22, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El plantel del seleccionado volvió a practicar ayer por la tarde, en el gimnasio del predio CT Do Dragao, en Goiania, mientras que hoy será el último entrenamiento de cara al duelo con el equipo "cafetero".

Posteriormente, cerca las 16.30 y después de la habitual conferencia de prensa pre-partido del entrenador, la delegación emprenderá viaje hacia la capital brasileña, para esperar el encuentro.

Para el once titular, la vuelta de Juan Guillermo Cuadrado en el elenco colombiano preocupa a Scaloni, por lo que Nicolás Tagliafico podría ingresar para reforzar el lateral derecho, en lugar de Marcos Acuña.

La lesión de Cristian Romero vuelve ser un punto de preocupación y, en caso de no llegar, volverá a ocupar su posición en la zaga central Germán Pezzella.

El tercer interrogante pasaría nuevamente por el centro de la media cancha, en donde Guido Rodríguez parecería sacar algo de ventaja a Leandro Paredes. Además de Cuadrado, Scaloni tomó nota de la presencia de jugadores como Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Duván Zapata, en el frente ofensivo.



Y si a ellos se suma arriba Luis Muriel, bajando el ya exatacante de River Plate (se va al Eintrach Frankfurt alemán) a la posición de volante interno por derecha, como jugó ayer frente a Uruguay, la necesidad de equilibrar la zona media con Rodríguez metiéndose entre los centrales argentinos será insoslayable.

Finalmente, la última duda está en el sector izquierdo del ataque, ya que Nicolás González termina muy cansado los partidos, y además su reemplazante, Ángel Di María, mostró un buen rendimiento en el encuentro frente a los ecuatorianos.

Por lo tanto, la probable formación argentina, con las dudas mencionadas y disipada la del arquero Emiliano Martínez, que tiene una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda pero estará, los jugadores de campo serían Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

Las esperanzas albicelestes de estar en la final, que se disputará en el Estadio Maracaná, el próximo sábado, vuelven a estar depositadas en el gran momento que atraviesa Messi con la camiseta de la Selección.