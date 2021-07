Suiza-España y Bélgica-Italia ponen en marcha los cuartos de la Eurocopa 2020

Con dos partidos, inician hoy los cuartos de final la histórica edición de la Eurocopa 2020, que empieza a transitar sus instancias definitivas. Para mañana, ya se conocerán los cuatro semifinalistas del certamen de selecciones, organizados por la UEFA.

Desde las 13, horario de Argentina, en el Estadio Krestovski de San Petersburgo, Rusia, jugarán Suiza y España, por el primer boleto a la ronda de los cuatro mejores de la competencia. Los suizos vienen de superar en octavos de final por penales a Francia, último campeón del mundo, en Rusia 2018, mientras que España debió ir hasta la prórroga para sacarse de encima a Croacia, el vigente subcampeón del último mundial.

Más tarde, desde las 16, en el Estadio Allianz Arena de Múnich, chocarán Bélgica e Italia, con el argentino Fernando Rapallini como cuarto árbitro. Italia, que se recuperó en la Euro del golpe que significó no haber clasificado al último mundial, llega tras haber dejado atrás a Austria, en tiempo suplementario, en un trabajado cruce de octavos, por 2 a 1. Bélgica, a su turno, eliminó por la mínima a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán el próximo martes, a las 16, en el Estadio Wembley de Londres.

Mañana, por otro lado, se disputarán los otros dos encuentros de semis: en Bakú, Azerbaiján, desde las 13, se medirán República Checa y Dinamarca. Luego, a las 16, pero en el Olímpico de Roma, se medirán Ucrania e Inglaterra. Con respecto al primer duelo de la jornada, los checos eliminaron al favorito Países Bajos, en Budapest, Hungría, por 2 a 0, mientras que Dinamarca llegó tras aplastar a Gales por 4 a 0, en el Amsterdam Arena.

Finalmente, los ucranianos se metieron en cuartos luego de superar con lo justo a Suecia, por 2 a 1, y los ingleses lograron su pase a la ronda de ocho finalistas al eliminar al favorito Alemania, en el último partido del ciclo de Joachim Low, como DT.

Partidos

Hoy

13.00 - Suiza vs España

16.00 - Bélgica vs Italia

Mañana

13.00 - Rep. Checa vs Dinamarca

16.00 - Ucrania vs Inglaterra