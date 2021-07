En su aniversario, River Plate y Defensa recibieron materiales

La municipalidad de Junín visitó ayer los clubes River Plate y Defensa Argentina, con motivo de su aniversario, y entregó materiales para la práctica deportiva. En el caso de Defensa, arribó a su aniversario número 95, mientras que La Loba cumplió 99 e inició así el camino al centenario.

Hasta allí llegó el intendente Pablo Petrecca, quien saludó a las instituciones, con motivo del acontecimiento. "Cumplir 99 años en el caso del club River Plate y 95 del Club Defensa es algo para festejar, más allá de que el contexto de pandemia no permita hacerlo como corresponde", expresó Petrecca.

"El común denominador aquí es el trabajo mancomunado entre municipio y las instituciones, con todas por igual, con el único objetivo de que los clubes crezcan y quienes están dentro del club, como son los chicos y las familias, fortalezcan sus vínculos. En los clubes, los chicos no solo hacen deportes, sino que también se forman con valores, como personas, aprendiendo a compartir y trabajar en equipo", agregó.

Por su parte, Juan Rossi, presidente de River Plate de Junín, aseguró: " Nuestro club tiene una característica y es la del sentido de pertenencia, eso nos hace planificar y proyectar hacia un mismo sentido, esté quien esté al frente".

"El acompañamiento del municipio es fundamental, lo vemos ahora con las luces en el anexo, el nuevo sector de tribunas y los vestuarios, obras que no serían posibles sin este apoyo", agregó.

Finalmente, Gastón Freda, presidente de Defensa Argentina, también destacó el respaldo de la comuna, a través de su director de Deportes, Claudio Yópolo. "Estamos agradecidos, en nombre de toda la comisión directiva", señaló.