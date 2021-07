Scaloni reordena las piezas de la Selección de cara al duelo de cuartos frente a Ecuador

La selección argentina continúa trabajando con vistas al partido del próximo sábado frente a Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021, y el DT Lionel Scaloni volverá a poner en cancha a varios de los titulares que tuvieron descanso en el próximo partido.

El entrenador aguarda por la evolución del central Cristian "Cuti" Romero, para terminar de definir el equipo inicial, mientras que Ángel Di María se sumó al entrenamiento vespertino de ayer, en el predio de la AFA, recuperado de un golpe en el gemelo derecho que no le permitió ser parte del plantel en la goleada 4 a 1 ante Bolivia, en el cierre del Grupo A.

Así, el actual volante de Paris Saint Germain llegará en óptimas condiciones al duelo ante los dirigidos por el DT argentino Gustavo Alfaro y el entrenador podría incluirlo en el equipo titular.

El panorama es algo más complicado para Romero, que padece una distensión en la rodilla izquierda y está en duda para el choque por un lugar en semifinales del certamen de selecciones de Conmebol.

En el fondo, el DT Scaloni deberá definir quién será el lateral por la izquierda. Los buenos rendimientos de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña hacen que el puesto no tenga un dueño y dependerá de la idea del cuerpo técnico para el partido ante Ecuador.

El mediocampo presenta otra duda: Leandro Paredes o Guido Rodríguez. El exBoca empezó como titular la Copa América y el exRiver ganó terreno con sus últimas presentaciones.

Alejandro Gómez jugó los últimos partidos como titular (Paraguay y Bolivia) y en ambos convirtió. Además, se acopló perfectamente al funcionamiento ofensivo en conexión con el crack rosarino Lionel Messi. Lo que sí estaría definido es el inminente retorno a la titularidad de Lautaro Martínez en lugar de Sergio Agüero, quien no rindió ante la débil Bolivia.

Así, una posible formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes y Giovani Lo Celso o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

Argentina jugará el en Goiania por los cuartos de final, desde las 22. En caso de obtener la clasificación, la delegación no retornará al predio de la AFA y viajará a Brasilia para las semis, el martes, con el ganador del cruce entre Uruguay y Colombia.