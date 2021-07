Silva: "Chile será un rival muy complicado"

El defensor brasileño Thiago Silva advirtió en las últimas horas que Chile "será un rival muy complicado", en el partido de mañana, en Río de Janeiro, por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021.

"Chile va a ser muy difícil, muy complicado. Es un equipo que sabe jugar y tiene un estilo definido más allá del momento que esté atravesando. Que marchen en el séptimo lugar de la Eliminatoria para Qatar 2022 no quiere decir nada", aseguró el zaguero del Chelsea, de Inglaterra, en una conferencia de prensa virtual.

"No por nada ganaron dos Copas América seguidas (2015 y la del Centenario en 2016). Pero nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y estamos preparados para enfrentarlos", agregó Silva.

Con respecto al probable regreso del delantero Alexis Sánchez, el experimentado defensor aseguró: "Es un jugador de alto nivel, y aunque no sabemos realmente cuál es su condición física ojalá pueda estar presente, porque nos gusta enfrentarnos a los grandes futbolistas".

Brasil y Chile jugarán mañana desde las 21, hora argentina, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.