Martín Balestrasse: "Después de haberla peleado tanto, hoy estoy viviendo un sueño"

Luego de largos meses de espera, angustia e incertidumbre, Martín Balestrasse irrumpió el pasado fin de semana, en el Estadio Diego Armando Maradona, como otra de las esperanzas para el futuro de Sarmiento, luego de anotar un gol en el amistoso disputado por el Verde frente a Argentinos Juniors, en la continuidad de la pretemporada rumbo al Torneo de la Liga Profesional.

La realidad dio así un vuelco de 180 grados para el joven delantero de 22 años, que la semana pasada firmó contrato como jugador profesional del club de Junín y cerró así un ciclo de lucha contra la adversidad, en una verdadera prueba de fortaleza mental.

"Estoy en Reserva desde hace dos años, pero me lesioné en diciembre pasado, cuando volvimos de la pandemia, en un amistoso con Independiente de Chivilcoy. Sufrí una fractura en el pie, me tuve que operar dos veces y recién volví en marzo", recordó, en diálogo con Democracia.

La vuelta, sin embargo, no fue fácil para Balestrasse. Cuando la crisis sanitaria dio un respiro y su condición física estuvo restablecida, el joven atacante se encontró con que no podría jugar oficialmente hasta tanto se resolviera su situación contractual.

"Seguía entrenando, pero sin jugar, que por supuesto no es lo mismo. Lo mío era entrenar, pero sin ningún objetivo", describió Balestrasse, quien, sin embargo, no deja de expresar su gratitud hacia el club, que le permitió mantenerse en actividad. "Fue muy difícil, porque entrenaba en la semana, pero me daba cuenta de que no era tenido en cuenta. Claramente, entendía la situación, porque no estaba habilitado para jugar, pero aun así siempre me dieron lugar para seguir entrenando y eso se lo agradezco a Sarmiento", reconoció.

Guiño del destino

Todo cambió el jueves 24 de junio de 2021. Ese día quedará marcado como una bisagra en la joven carrera de Balestrasse. "Fue todo muy rápido, si bien habíamos acordado de palabra unos días antes que iba a firmar, ese mismo día me avisaron firmé y me avisaron que entrenábamos con Primera con equipo de Reserva y a la tarde nos subíamos al micro para ir a jugar contra Argentinos", relató.

Aun cuando encontró sólo gestos positivos de parte de sus compañeros y el cuerpo técnico, no podía imaginar en aquella víspera de fin de semana lo que viviría horas después, en el Diego Armando Maradona.

"Lo bueno es que pude jugar y me hacían falta esos minutos. Para mí, después de haberla peleado tanto, que me toque vivir esto, es un sueño", admitió Balestrasse, tras revivir la jugada del gol que anotó en la derrota del Verde por 2 a 1, la única conquista en los 140 minutos de fútbol que tuvo el Verde, divididos en dos partidos de 70.

"Había entrado hacía unos pocos minutos, vino un desborde por izquierda de Facu Castet, tiró el centro al segundo palo, Luciano Gondou se fue al primer palo y yo entré por atrás. Recuerdo que cabeceé fuerte, casi de frente, y la pelota pegó en el travesaño, picó y entró. Fui un lindo gol", detalló el delantero juninense, que se llevó buenas impresiones del equipo, pese al resultado.

"Lo vi muy bien a Sarmiento, nos fuimos con buenas sensaciones, el equipo fue encontrando el funcionamiento conforme pasaban los. Argentinos es un rival muy duro, todos lo saben, vemos lo que está haciendo en la Copa Libertadores. Más allá de la derrota, se le saca jugo a las cosas que se hicieron bien y fueron muchas", destacó.

Finalmente, calificó como positivo su rendimiento y se propuso como objetivo debutar oficialmente en la próxima Liga Profesional. "Me sentí cómodo, por supuesto que el ritmo en Primera División cambia, es muy dinámico, pero el cuerpo técnico y mis compañeros me brindaron mucha confianza desde que me senté en el micro", afirmó, convencido a partir de su propia vivencia de que "todo esfuerzo tiene su recompensa".