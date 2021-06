El recuerdo más triste de River: a 10 años del descenso

El 26 de junio de 2011 fue el día más triste de la historia de River, y de aquello que algunos interpretan como el punto de partida para el brillante ciclo posterior, que alcanzó su punto más alto bajo la presente gestión a cargo de Marcelo Gallardo, se cumple hoy 10 años.

En el recuerdo aparece la Promoción con Belgrano de Córdoba, en partido y revancha, que se definió en el estadio Monumental con lo que parecía imposible: el descenso de uno de los dos clubes más grandes de la Argentina.

Un capítulo impensado que empezó a escribirse en la Docta, cuando el conjunto por entonces dirigido por Ricardo Zielinski ganó 2-0, y se completó en Nuñez, el día que River no pudo sostener la ventaja de un gol lograda a primera hora y ni siquiera de penal logró romper el 1-1 que lo condenó a la humillación más grande, en un día que se caracterizó por el desconsuelo de los seguidores y disturbios propios de la reacción frente a un hecho inédito.

Sergio Pezzotta, el árbitro, quien fuera amenazado por un grupo de barrabravas, durante el entretiempo, dio por finalizado el partido antes de completarse el tiempo reglamentario, cuando el Monumental se mostraba con fuego en las tribunas y una escenografía general de violencia y abatimiento, con el equipo que acababa de irse al descenso como muestra de ese estado de situación que marcó a todos sus protagonistas, algunos de los cuales con el tiempo lograron resurgir.

Las cargadas no se hicieron esperar

Repitiendo lo ocurrido cada año, los fanáticos de Boca se prepararon esta vez nuevamente para hacerlo recordar mediante la utilización de las redes sociales.

A través de la imagen de un afiche publicado en la víspera se repitió una pregunta que se multiplicará en el tiempo: “10 años y todavía no me dijiste ¿Qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más”.

También Belgrano se sumó a esta fecha tan especial rememorando lo que se dio en llamar la “Pirateada del Siglo”, con una camiseta especial. El club cordobés lanzó una nueva remera en conmemoración al aniversario del cruce ante el Millonario por la promoción del año 2011, aquella que marcó el ascenso del equipo Celeste y al mismo tiempo el descenso de River a la Segunda categoría del fútbol argentino, a la Primera B.

En particular tratándose del fútbol en nuestro país, la pérdida de categoría siempre implica una frustración deportiva traumática para el jugador, pero vivirlo con la camiseta de River, uno de los dos colosos del fútbol argentino, adquiere una resonancia histórica capaz de marcar definitivamente la carrera de un jugador.

Eso le pasó al arquero Juan Pablo Carrizo, protagonista de hechos desgraciados en la campaña de la condena; también al defensor paraguayo Adalberto Román, responsable de una mano infantil que inclinó la promoción en favor de Belgrano y víctima del apriete de los violentos en pleno campo de juego, esa misma noche, en el partido de ida.

Sin embargo, en aquel plantel Millonario estigmatizado por la pérdida de la categoría, hubo casos de jugadores que posteriormente lograron redondear una trayectoria prestigiosa.

El más emblemático fue el de Jonatan Maidana, ídolo de River, caudillo del glorioso ciclo de Marcelo Gallardo y partícipe del momento más sublime en la historia del club: la conquista de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid.

También se destacan los casos de Erik Lamela y Roberto Pereyra, dos juveniles de la época que tras la catástrofe futbolística partieron a las grandes Ligas de Europa, donde se mantienen, y que fueron parte del seleccionado argentino en distintos ciclos.

El goleador Rogelio Funes Mori, señalado en River por su falta de efectividad, se consagró en el Monterrey de México y recientemente obtuvo la nacionalidad para sumarse al seleccionado azteca, que dirige el Tata Gerardo Martino.