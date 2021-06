Sarmiento enfrenta a Argentinos Juniors en su segunda jornada de amistosos de pretemporada

El plantel de Sarmiento sigue adelante con la preparación para el próximo Torneo de la Liga Profesional, que comenzará a mediados de julio, en lo que será el segundo semestre del equipo juninense en la máxima categoría del fútbol argentino, desde el ascenso logrado en enero pasado, en la final de la Primera Nacional.

Hoy, desde las 10, el plantel conducido por el DT Mario Sciacqua tendrá su segunda jornada de doble amistoso, con la meta puesta en llegar en las mejores condiciones a la vuelta de la competencia oficial.

El fin de semana pasado, en el Estadio Eva Perón, el Verde disputó dos partidos preparatorios ante la Reserva de Newell's Old Boys. Hoy, llegará el turno de visitar a Argentinos Juniors, en el Estadio Diego Armando Maradona.

El Bicho de La Paternal y Sarmiento aún no se enfrentaron desde la vuelta a Primera, ya que ambos equipos quedaron ubicados en distintas zonas, en la última Copa de la Liga Profesional.

El conjunto de Junín viajó ayer por la tarde a Capital Federal, para jugar en La Paternal ante los dirigidos por Gabriel Milito, que se ponen a punto para el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores, frente a River, a partir del 14 de julio.

Serán en total dos partidos de 70 minutos, organizados en dos tiempos de 35. A diferencia del fin de semana pasado, en el que Sciacqua se permitió plantar en cancha dos equipos "mix" entre titulares de suplentes, se espera que hoy comience a verse un primer boceto del posible once que el entrenador tiene en mente para el arranque del campeonato, aun cuando restan unas tres semanas hasta entonces.

Por lo pronto, el DT santafesino citó para el viaje a La Paternal a 30 equipos, entre ellos, varios juveniles provenientes de inferiores y Reserva, además de Guido Mainero y Gervasio Núñez, las incorporaciones que tendrá la plantilla sarmientista para el próximo semestre. El gran ausente de la convocatoria será el goleador Jonatan Torres, quien sufrió un golpe en el entrenamiento y será preservado.

Los amistosos

La de hoy será la segunda fecha de amistosos, de las cinco que tiene previstas Sarmiento, hasta el retorno de la Liga Profesional: la primera fue el fin de semana pasado, ante Newell's Old Boys; y tras la visita al Diego Armando Maradona, llegarán los amistosos del viernes 2 de julio, ante Arsenal de Sarandí; el miércoles 7, frente a Godoy Cruz de Mendoza; y el sábado 10, ante Platense.

Lista de convocados:

Arqueros: Manuel Vicentini, Facundo Ferrero y Martín Moyano.

Defensores: Yamil Garnier, Martín García, Matías Molina, Braian Salvareschi, Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Lautaro Montoya, Joel Morán, Gabriel Díaz y Facundo Castet.

Mediocampistas: Guido Mainero, Joaquín Gho, Federico Vismara, Federico Bravo, Manuel García, Juan Caviglia, Gervasio Núñez, Gabriel Alanís, Claudio Pombo, Eric Lescano, y Yaír Arismendi.

Delanteros: Luciano Gondou, Federico Paradela, Thomas Bainotto, Julián Brea y Martín Balestrasse.

Las dudas

Martín Balestrasse

El juvenil firmó contrato como profesional y fue convocado para el amistoso de hoy.

Jonatan Torres

El goleador será preservado, luego de haber sufrido un golpe en uno de los entrenamientos.