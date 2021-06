River se llevó un susto millonario en plena pretemporada

El equipo que dirige Marcelo Gallardo vivió una jornada de preocupación dentro de la pretemporada que desarrolla íntegramente en Orlando, Estados Unidos.

Y es que minutos antes de la cena del miércoles, todas las alarmas internas del Gaylord Palms Resort & Convention Center, recinto que hospeda al conjunto Millonario, comenzaron a sonar de repente, por lo que toda la delegación riverplatense (cerca de 70 personas) debió ser evacuada a otro sector del hotel ubicado dentro del complejo de Disney, en Florida.

Según trascendió, en el lugar no aclararon si las alarmas se activaron por una amenaza de explosivos o si se trató de un simulacro de incendio.

Lo cierto es que los componentes del plantel millonario fueron resguardados en un lugar seguro por un lapso de una hora, hasta que el personal de seguridad del hotel dio el visto bueno para que pudieran regresar a cenar con tranquilidad.

El muñeco los sigue de cerca

Con varios jugadores de River dentro la actual Copa América, Marcelo Gallardo mira de reojo la situación de Armani, Montiel y Alvarez en el seleccionado argentino; Rojas y Martínez en el paraguayo; De la Cruz en el de Uruguay; y, también, a Borré en Colombia, pese a que su contrato expira a fin de mes.

El colombiano es quien más minutos sumó hasta el momento, luego de haber sido titular en la primera fecha de la Copa América, en el triunfo sobre Ecuador, para faltar en los cruces ante Venezuela y Perú, habiendo retornado ante Brasil en la caída 2-1.

Borré no tiene definido aún su futuro, dado que, pese a que su contrato finalizará en una semana, no está claro si se irá o no.

El otro riverplatense que pudo tener continuidad fue De la Cruz, titular en el combinado que conduce Tabárez, aunque siempre sacado antes de tiempo.

Maidana, afuera de los octavos

Jonatan Maidana no podrá jugar los octavos de final de la Libertadores ante Argentinos, luego de que la Conmebol le aplicara dos fechas de suspensión por su expulsión ante Fluminense.

El central fue expulsado en el encuentro que River perdió 3-1 ante el conjunto brasileño el pasado 25 de mayo, por la sexta y última jornada de la fase de grupos del certamen continental.

Así, no podrá estar en los choques con el Bicho de La Paternal, los cuales están previstos para el miércoles 14 de julio, en el Monumental, y una semana más tarde en el estadio Diego Armando Maradona.