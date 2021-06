Comienza a definirse la Eurocopa 2020: mañana arrancan los octavos de final

Con dos partidos, mañana se pondrán en marcha los octavos de final de la Eurocopa 2020, una edición histórica del campeonato de selecciones del Viejo Continente, que empieza a transitar sus etapas decisivas.

Atravesada por la pandemia del Covid-19, el certamen organizado por la UEFA se disputa en múltiples sedes, a diferencia de lo que viene sucediendo en las últimas décadas, en las que un país asume la tarea de anfitrión.

La EURO 2020 será recordada también por el récord del portugués Cristiano Ronaldo, que llegó durante el torneo a 109 con su seleccionado nacional, marca que hasta el momento tenía el iraní Alí Daei.

También quedará en la memoria por el dramático episodio sufrido por el mediocampista danés Christian Eriksen, quien se descompensó en el debut de su equipo frente a Finlandia, por una falla cardíaca que casi le cuesta la vida.

Desde mañana, los 16 representativos que aún continúan en carrera comenzarán a jugar por un boleto en los cuartos de final. Los primeros serán Gales y Dinamarca, que se enfrentarán desde las 13 (hora argentina) en el Amsterdam Arena, de los Países Bajos.

Más tarde, a partir de las 16, Italia y Austria se verán las caras en Wembley, Londres. El domingo, por su parte, se medirán Países Bajos y República Checa, en Budapest, Hungría, desde las 13; y Bélgica con Portugal, a las 16, en Sevilla.

El lunes, a su turno, chocarán en Copenhague Croacia y España; y, a las 16, en Bucarest, Rumanía, jugarán Francia y Suiza. Por último, el martes, en Wembley, Inglaterra y Alemania animarán la llave más atrapante de los octavos, a partir de las 13; mientras que, a las 16, Suecia y Ucrania se enfrentarán en Glasgow, Escocia.

Partidos de octavos de final

Mañana

13.00 - Gales vs Dinamarca

16.00 - Italia vs Austria

Domingo

13.00 - Países Bajos vs Rep. Checa

16.00 - Bélgica vs Portugal

Lunes

13.00 - Croacia vs España

16.00 - Francia vs Suiza

Martes

13.00 - Inglaterra vs Alemania

16.00 - Suecia vs Ucrania