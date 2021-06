Juegan hoy Uruguay-Bolivia y Chile-Paraguay

La selección de Uruguay buscará hoy obtener su primer triunfo en la Copa América 2021 cuando enfrente a Bolivia, elenco que contará con el regreso de Marcelo Moreno Martins, en el partido válido por la cuarta fecha del grupo "A" del certamen que se realiza en Brasil.

Jugarán desde las 18 en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, acompañado desde las bandas por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego y será televisado en directo por las señales de TyC Sports y DirecTV Sports.

Ambos equipos no vienen teniendo buenas performances en la Copa América y eso se refleja en la tabla, en la cual Uruguay suma apenas un punto y Bolivia está último, sin puntos.

Bolivia viene de perder frente a Chile y la principal novedad pasaría por el retorno al once titular de Marcelo Moreno Martins, quien dio negativo en el último e ingresaría por Juan Carlos Arce.

El técnico César Farías podría contar con el defensor Luis Haquín y el medio campista Henry Vaca, quienes estarían desde el inicio u ocuparían un lugar como suplentes.

Por su parte, Uruguay viene de igualar 1 a 1 frente a Chile y, si bien el DT, Óscar Tabárez, no dio indicios del elenco que jugará ante Bolivia, se estima que haría variantes.

El zaguero Martín Cáceres y el mediocampista Nahitán Nández serían de la partida desde el inicio; y dejarían para el once titular a Giovanni González y Nicolás De La Cruz.

Chile desea llegar al primer puesto frente a Paraguay

La selección de Chile intentará quedarse con un triunfo que lo ubique en la cima del grupo “A” de la Copa América cuando se mida con Paraguay, que buscará ganar para ubicarse como escolta de la Argentina, actual líder de la zona y que queda libre.

El encuentro se realizará a las 21 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y será controlado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon León. Se televisará por las señales de cable TyC Sports y DirecTV Sports.

Chile tiene 5 unidades y es escolta de la Argentina que tiene 7 puntos, ambos con tres partidos jugados, mientras que Paraguay tiene 3, con dos encuentros disputados.

El equipo trasandino empató 1 a 1 ante Uruguay en la fecha pasada y el técnico Martín Lasarte no tendría disponibles -por lesiones - a los futbolistas Erick Pulgar y Guillermo Maripán para el partido de hoy, el último del equipo chileno por la fase de grupos.

Lasarte podría colocar a Enzo Roco en lugar de Maripán y Tomás Alarcón reemplazaría a Pulgar, en tanto que "La Roja" tiene cinco jugadores al borde de la suspensión, ya que suman una tarjeta amarilla: Arturo Vidal, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Guillermo Maripán y Francisco Sierralta.

Por su lado, la selección de Paraguay viene de perder por 1 a 0 frente a Argentina y el técnico Eduardo Berizzo tampoco confirmó el equipo, pero podría no haber variantes.

Los protagonistas

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos en los dos cotejos de hoy:

URUGUAY: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Nahitán Nández, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. D.T.: Oscar Washington Tabárez.

BOLIVIA: Carlos Lampe; Luis Barbosa, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Enrique Flores; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Danny Bejarano, Ramiro Vaca; Rodrigo Ramallo y Marcelo Moreno Martins o Juan Carlos Arce. D.T.: César Farías.

CHILE: Claudio Bravo; Francisco Sierralta, Gary Medel, Enzo Roco; Mauricio Isla, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Eugenio Mena, Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Ben Brereton. D.T.: Martín Lasarte.

PARAGUAY: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Andrés Cubas, Robert Piris da Motta; Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Ángel Romero; Gabriel Ávalos. D.T.: Eduardo Berizzo.