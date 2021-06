Eurocopa 2020: Francia y Portugal reviven la final de la última edición por el Grupo F

Portugal, defensor del título, y Francia, campeón del mundo y con la clasificación asegurada, reeditarán hoy la última final de la Eurocopa, en el partido de la tercera fecha del Grupo F de la actual edición.

El encuentro se disputará en el estadio Puskás Arena de Budapest desde las 16, y el equipo de Cristiano Ronaldo necesita sumar o que Alemania pierda ante Hungría, en el partido que se jugará a la misma hora en el Arena de Múnich, para seguir en el camino de la defensa del título obtenido en 2016, precisamente en suelo francés.

Los germanos, por su parte, necesitan un triunfo o un empate para pasar de fase e incluso podrían clasificarse si Francia no pierde ante los lusos.

Hungría está último con un punto, pero se clasificará en el segundo puesto si derrota a Alemania y Portugal pierde con Francia.

En el primer turno, desde las 13, España tiene la obligación de derrotar a Eslovaquia para meterse en los octavos de final sin depender de otro resultado, mientras que Polonia, con Robert Lewandowski, necesita ganarle a Suecia en San Petersburgo y que no haya un empate entre España y Eslovaquia, para llegar a la próxima ronda.

Los octavos de final se abrirán el sábado 26 en Ámsterdam con el duelo entre Gales y Dinamarca y después jugarán Italia y Austria en Londres.

Próximos partidos

Hoy

13.00 - Suecia vs Polonia

13.00 - Eslovaquia vs España

16.00 - Portugal vs Francia

16.00 - Alemania vs Hungría.