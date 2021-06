Nicolás Bazzana: "Encontré en Sarmiento la continuidad y la confianza que vine a buscar"

Sarmiento transita su tercera semana de preparación en el Centro de Alto Rendimiento, camino al inicio del próximo Torneo de la Liga Profesional, previsto para mediados de julio.

El pasado fin de semana, el Verde disputó sus primeros encuentros de pretemporada, en el Estadio Eva Perón, frente a Newell's Old Boys y ya tiene otros cuatro programados en los días por venir, con el objetivo de llegar en la mejor forma futbolística al estreno en el campeonato.

En diálogo con Democracia, Nicolás Bazzana, marcador central del equipo dirigido por Mario Sciacqua, aseguró que la puesta a punto avanza "de muy buena manera" y confió en que Sarmiento comienza a mostrar señales claras de una idea de juego definida.

"Estamos trabajando muy fuerte, mucho doble turno y es bueno, porque todavía falta mucho para que arranque el torneo y apuntamos mejorar las cosas que no venían saliendo del todo bien y afianzar lo que sí nos dio resultado", expresó Bazzana.

Con una pretemporada de casi 40 días, a diferencia de la anterior, en la que el Verde solo dispuso de menos de una quincena para trabajar de cara a la Copa de la Liga Profesional, el defensor confió en que el equipo de Junín llegará con expectativas más altas al próximo semestre.

"Esto cambia totalmente la situación, ya que en las pretemporadas anteriores, al tener tan pocos días de plazo, se hizo todo más complicado, sobre todo con la llegada de refuerzos, no se tuvo ese período de adaptación que es necesario cuando se llega a un equipo nuevo", explicó el defensor, de 25 años, que llegó en febrero pasado, proveniente de Estudiantes de La Plata.

Cuestiones para corregir

Sobre los dos duelos amistosos de 50 minutos con Newell's, que Sarmiento ganó 1 a 0 y 2 a 0 respectivamente, Bazzana consideró que el equipo pasó con éxito la prueba, aunque también dejó en claro que quedaron aspectos del juego para mejorar, como, por ejemplo, las jugadas de contragolpe de La Lepra que bien pudieron convertirse en goles en contra.

"Tuvimos el control de la pelota en los dos partidos, también nuestras opciones de gol, y se vio la idea que estamos trabajando, de salir a presionar alto. Por supuesto, hay cosas para corregir, pero estos amistosos sirven para eso, para intentar, equivocarse, ver qué se puede cambiar y qué no, si conviene salir a presionar arriba o conviene esperar un poco más atrás. Es parte del proceso de ir moldeando una idea y que después el entrenador e decida qué es lo mejor", reflexionó, sin dejar de remarcar que, si bien Sarmiento pareció responder mejor frente a equipos de mayor poderío ofensivo, en el torneo anterior, debe ser capaz de incorporar variantes tácticas para resolver distintos tipos de partidos.

"Seguramente, nos acomodamos cuando jugamos contra equipos que tenían la posesión de la pelota y nosotros nos plantamos con orden defensivo y salimos de contragolpe, como contra Boca, Talleres o Defensa y Justicia. Pero hay que estar preparado para jugar contra todos los equipos, los que tienen la pelota y los que nos la ceden", insistió.

Contento en Junín

A modo de balance de sus primeros meses en Junín, Bazzana aseguró haberse adaptado de manera positiva y auguró un próximo campeonato con buenos resultados para Sarmiento.

"Me han recibido muy bien, hay un grupo humano muy lindo y eso es primordial para ir mejorando. Encontré la continuidad que vine a buscar y estoy feliz con este presente, se vienen cosas buenas y muy importantes por jugar", remató.