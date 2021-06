Sarmiento confirmó cuatro amistosos más antes del inicio del campeonato

Sarmiento inició ayer su tercera semana de pretemporada, en el Centro de Alto Rendimiento, con la novedad de que ya tiene programados cuatro encuentros amistosos más, luego de los que disputó el sábado pasado frente a la Reserva de Newell's Old Boys, en el Estadio Eva Perón, antes del inicio del Torneo de la Liga Profesional, previsto para el fin de semana del 16, 17 y 18 de julio.

El Verde, dirigido por Mario Sciacqua, derrotó en los dos ensayos de 50 minutos que se realizaron al representativo rosarino, 1 a 0 y 2 a 0 respectivamente, en las primeras pruebas futbolísticas del conjunto juninense, de cara a la reanudación de la competencia.

Ahora, con menos de 30 días por delante hasta el comienzo del campeonato, el conjunto sarmientista ya sabe que tendrá al menos cuatro juegos de puesta a punto, antes de su estreno oficial en el segundo semestre.

El próximo sábado, Sarmiento visitará a Argentinos Juniors, en La Paternal, con horario a definir; el viernes 2 de julio, jugará ante Arsenal de Sarandí, con sede y horario a definir; el miércoles 7, por su parte, el equipo de Sciacqua se presentará frente a Godoy Cruz de Mendoza; mientras que el sábado 10, lo hará ante Platense, en el cierre del cronograma de preparación.

A diferencia de la Copa de la Liga Profesional, que se disputó con formato de dos grupos de 13 equipos y luego cruces eliminatorios hasta definir al campeón -que fue Colón de Santa Fe-, el Torneo de la Liga Profesional se realizará con formato de todos contra todos, durante 25 fechas.

La tranquilidad para Sarmiento estará en que, al final del torneo, no habrá descensos, aunque sí se tendrán en cuenta los puntos para calcular los promedios que definirán las transiciones entre la Primera División y la Primera Nacional, aunque hasta el momento no se conoce oficialmente cuántos equipos perderían la categoría.

Retornos esperados

La semana de trabajo que comenzó ayer, después del domingo libre, contó con la reincorporación de los jugadores campeones de la División Reserva, que no habían podido comenzar a la par del resto, por haberse contagiado de Covid-19.

Así, los jugadores Joaquín Cabrera, Joaquín Gho, Julián Brea y Eric Lescano, que habían sido convocados por el DT Mario Sciacqua para realizar la pretemporada con el primer equipo, pudieron ponerse finalmente a disposición del cuerpo técnico, luego de cursar el aislamiento obligatorio.

Ayer, hubo jornada de trabajo doble turno y hoy continuará la rutina con jornada de turno simple, mientras continúa la preparación para el encuentro frente al Bicho de La Paternal.