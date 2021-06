Para el recuerdo: Sarmiento rememora el 28º aniversario del ascenso al Nacional B

El 19 de junio de 1993 quedó grabado en la memoria de los hinchas y simpatizantes de Sarmiento. Aquel día, el Verde lograba el ascenso desde la Primera B al Nacional B, luego de salir subcampeón del torneo y quedarse con el Torneo Zonal Sureste, al derrotar en la final con contundencia a San Miguel.

Ayer, se cumplió el 18° aniversario de aquella conquista deportiva, un hito que quedó en la historia y que el club se ocupó de recordar en las redes sociales.

Aquel plantel de la temporada 1991-92, contó con jugadores como Alberto Salvaggio, Gustavo Vigorelli, Daniel Cangialosi, Norberto Mastrángelo, Silvio Paredes, además de jóvenes promesas como Roberto Barragán y nombres como Ernesto Pereira, Silvio Frágole y Rubén Gnazzo, entre otros.



Además, destacaron los aportes goleadores de Jorge Stranges, Oscar Morales, y Daniel Ponce, que permitieron al Verde pelear de igual a igual el torneo frente a All Boys, que finalmente sería el campeón.

Fue el cuarto subcampeonato para Sarmiento, después de los que había conseguido en Primera B de 1963, Primera C de 1974 y Primera C de 1989/90.

En aquel Torneo Zonal Sureste, que comenzó en mayo de 1993, Sarmiento, por entonces dirigido por Mario Finarolli, dejó en el camino Sportivo Desamparados de San Juan, luego a Argentino Oeste de San Nicolás, y, por último, San Miguel, para lograr el ascenso.

En aquella final, el partido de ida se jugó en Junín y Sarmiento ganó por 5 a 0, una diferencia que prácticamente sentenció la historia. La revancha fue empate 1 a 1 y así se coronaba una gesta que continúa en el recuerdo del pueblo sarmientista, entre los capítulos más gloriosos de la vida deportiva del Verde.