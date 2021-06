Volvió el optimismo a la Selección, tras el final de la racha de empates

El triunfo de anoche ante Uruguay, por 1 a 0, en Brasilia, devolvió el optimismo a la selección argentina, luego de una racha de empates consecutivos que hacía dudar del rendimiento y la proyección del equipo, en la competencia internacional.

Ahora, tras haberse impuesto en el clásico rioplantese, volvió la confianza al interior del plantel acerca de la posibilidad de pelear por el título de la Copa América, que se disputa en tierra brasileña.

"El equipo estuvo muy sólido. Uruguay casi no pateó al arco y es una buena señal", expresó el DT Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa post-partido. Por su parte, el arquero del equipo albiceleste, Emiliano Martínez, se animó a pronosticar que Argentina puede ganar la Copa.

""Estamos para ganar la Copa América, porque tenemos al mejor del mundo (Messi) y un buen entrenador (Lionel Scaloni) que siempre tiene un plan para nosotros", aseguró, en diálogo con TyC Sports.

"Vino bien la victoria después de los empates donde jugamos bien, pero nos dejaron un sabor amargo. Hoy defendimos primero y atacamos después, con mucha solidez", analizó el arquero de Aston Villa, de Inglaterra.

"Tenemos un plantel bárbaro, cualquiera que entra quiere hacer un buen partido. No le tenemos miedo a nadie, respetamos a todos y vamos partido a partido. Estamos más sólidos y la buena actuación en defensa nos dio esa solidez", insistió Martínez.

Algo más cauteloso estuvo Ángel Di María, quien consideró que el anfitrión del torneo sigue siendo el principal favorito. "Argentina siempre es candidata y queremos demostrarlo, pero la verdad que Brasil es el mejor de todos. No sólo es el local sino que está muy bien", afirmó el volante del Paris Saint Germain.

"De todos modos nosotros siempre tenemos el sueño de llegar lejos y vamos a ir hasta el final. Hoy le ganamos a un rival directo en la pelea y eso nos da confianza", aclaró.

Argentina venía de empatar dos partidos consecutivos por Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, ante Chile y Colombia, y también frente al seleccionado chileno, en el debut de la Copa América.