Países Bajos venció a Austria para meterse en los octavos

Países Bajos derrotó ayer por 2 a 0 a Austria, en la segunda fecha del Grupo C de la Eurocopa 2020, y consiguió la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Sin sufrimiento y con una amplia superioridad sobre su rival, la Naranja Mecánica se impuso con goles de Memphis Depay, de penal, a los 11 minutos del primer tiempo, y de Denzel Dumfries a los 22 del complemento.

De esta manera, se afirmó como líder del Grupo C, con 6 puntos en dos jornadas, por lo que se aseguró el pasaje a la próxima instancia de la Eurocopa.

En la primera fecha, los dirigidos por Frank de Boer vencieron a Ucrania, por 3 a 2, en un partido que se resolvió sobre el final.

Austria, por su parte, se ubica tercero con tres unidades, la misma cantidad que acumula Ucrania -le ganó hoy por 2 a 1 a Macedonia del Norte-, por lo que habrá un duelo crucial entre ambos seleccionados el lunes próximo a las 13 (hora Argentina), en busca del segundo lugar del grupo.

Países Bajos, en tanto, cerrará la fase inicial contra la ya eliminada Macedonia, que cosechó dos derrotas en lo que va de la competición, el mismo día y en el mismo horario que el del otro cruce de la zona.

Próximos partidos

Hoy:

10.00 - Suecia vs Eslovaquia

13.00 - Croacia vs República Checa

16.00 - Inglaterra vs Escocia

Mañana

10.00 - Hungría vs Francia

13.00 - Portugal vs Alemania

16.00 - España vs Polonia