Facundo Castet: "Vamos a estar para pelearle de igual a igual a cualquiera"

Sarmiento avanza con la pretemporada de cara al próximo Torneo de la Liga Profesional, que iniciará recién bien avanzado el mes de julio.

Hasta entonces, el equipo dirigido por Mario Sciacqua se pone a punto en el Centro de Alto Rendimiento, en una preparación que será extensa, a diferencia de la del semestre pasado, en la que el conjunto de Junín apenas dispuso de unos cuantos días entre la final de la Primera Nacional -que le dio el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino- y el inicio de la Copa de la Liga Profesional.

En diálogo con Democracia, el lateral izquierdo del Verde, Facundo Castet, confió en que el plantel llegará en buena forma al comienzo de la competencia del segundo semestre y se animó a pronosticar que Sarmiento estará en condiciones de "pelearle de igual a igual a cualquiera", en el formato de "todos contra todos", de 26 fechas, a diferencia del campeonato anterior, que se diagramó a partir de dos grupos de trece equipos.

"Estamos muy bien, entrenando fuerte para lo que viene. Creo que en el torneo pasado nos costó adaptarnos, pero ahora tenemos tiempo para trabajar para dar pelea. Estoy convencido de que tenemos un gran plantel y podemos jugarle de igual a igual a cualquiera", aseguró el defensor bragadense.

Aquejado durante la primera mitad del año por una lesión en el cuádriceps derecho, que sufrió durante la final del Ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto y lo acompañó hasta el tramo final del semestre, Castet espera que la pretemporada actual le permita volver a estar al 100% y pelear por volver a afianzarse como titular.

"Me viene muy bien este tiempo para fortalecerme, después de una lesión que me llevó 45 días para recuperarme. Espero ponerme bien para estar a disposición de Mario. Por suerte, pude arrancar a la par del grupo y no tuve que trabajar diferenciado", señaló.

Un sondeo, pero sin oferta

Mientras la atención del público futbolero se concentra en las competiciones internacionales de selecciones, como la Copa América o la Eurocopa, el mercado de pases continúa su marcha en la Liga Profesional.

En los últimos días, comenzaron a circular versiones sobre el supuesto interés de Vélez Sarsfield y un club de Grecia en contratar al futbolista oriundo de Bragado. Sin embargo, el propio Castet se ocupó de aclarar que "no hubo oferta concreta", al igual que antes lo había hecho su representante, José Scorzzari.

"Sé que llamaron y preguntaron, pero no hubo oferta concreta. Estoy muy cómodo en Sarmiento, siempre le digo, y cuando haya algo que le sirva a todas las partes, se evaluará", expresó Castet, que busca recuperar su mejor nivel, por el momento, con la camiseta del Verde.