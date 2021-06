Lionel Scaloni: "Merecimos ganar, pero no lo conseguimos y esto sigue"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló anoche en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 frente a Chile, y lamentó que su equipo no pudo convertir las situaciones de gol que generó, en el encuentro disputado en Río de Janeiro, por la primera fecha de la Copa América Brasil 2021.

El conjunto albiceleste se puso en ventaja en el primer tiempo, con gol de Lionel Messi, pero no logró sostenerlo y, en el segundo, Chile llegó a la igualdad, a través de Eduardo Vargas.

"Fueron 10 o 12 minutos del segundo tiempo en los que hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el empate. A partir de ahí, se hizo cuesta arriba, más allá de que creamos situaciones", expresó Scaloni, quien aseguró que, pese a la levantada chilena en el complemento, sus dirigidos hicieron los méritos para llevarse el triunfo.

"Merecimos ganar, pero nos vamos con un empate. Esto sigue, es el inicio de un torneo muy duro. Es evidente que el equipo generó mucho, pero al final lo que cuentan son los goles y hoy (por ayer) no los metimos", concluyó. El próximo partido de Argentina será el viernes, a las 21, ante Uruguay, en Brasilia.