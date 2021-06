Baptista no ve a Argentina como favorita al título

El exdelantero brasileño Julio Baptista, verdugo de la Argentina en la final de la Copa América Venezuela 2007, aseguró ayer que no ve a la selección de Lionel Scaloni como "ganadora" del certamen continental, que comenzará mañana en su país.

"Si (Lionel) Scaloni no consigue que el equipo funcione, que (Lionel) Messi pueda incidir, que aporte sus cualidades y que todo el colectivo sea beneficiado de eso, no veo a la Argentina como ganadora de la Copa América", afirmó Baptista.

"Messi es un jugador muy importante, pero lo más importante es el colectivo", apuntó Baptista, campeón de América en 2004 y 2007 tras vencer a Argentina en la final, en ambas ocasiones.

"Sabemos que Argentina es una gran selección y peleará por ganar, pero para ganar hay que hacer muchas cosas, como consolidar un equipo", insistió.