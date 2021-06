Argentina enfrenta a Colombia con el objetivo de acercarse al Mundial

Sin equipo confirmado por el DT Lionel Scaloni, la Selección Argentina enfrentará esta noche, desde las 20, a Colombia, en Barranquilla, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Pese a que no lo confirmó oficialmente, el entrenador podría apostar a un cambio de esquema, con línea de cinco defensores, para medirse ante el conjunto cafetero, con el objetivo de acercarse un paso más a la cita mundialista.

"Cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de hacerle daño, siendo flexibles con las opciones que nos pueden interesar para contrarrestarlo. Mañana puede ser una posibilidad jugar de esa manera", aseguró Scaloni, ayer en conferencia de prensa, sobre la posibilidad de apostar a un cambio en el dispositivo táctico.

Dentro de las especulaciones, Scaloni reconoció que el marcador lateral derecho Gonzalo Montiel, el zaguero Nicolás Otamendi y los mediocampistas Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso son opciones para el encuentro de esta noche.

Aun así, el entrenador ensayó con distintos equipos de cara al compromiso. Por un lado, probó con un once titular conformado por: Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

No obstante, si decide cambiar de esquema, la formación sería: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; De Paul, Paredes y Lo Celso; Messi y Lautaro Martínez.

Consultado sobre su rival, que llega de golear a Perú en Lima, el DT de Argentina expresó: "Es un gran equipo, tiene un entrenador (Reinaldo Rueda) que conozco bien y que le está dando una buena forma al equipo. Se trata de una selección importante que tiene su dificultad como tantas otras. Tomaremos todos los recaudos pensando en lo que podemos hacer nosotros".

Por otro lado, Scaloni volverá a contar para el partido de hoy con el delantero Sergio Agüero, sobre quien admitió que "debe mejorar su condición", por no haber tenido la continuidad esperada en el último tiempo.

"Está bien, pero lógicamente falto de ritmo porque no ha jugado los últimos partidos. Tendrá que ir mejorando su condición, pero claro que puede ser una opción", señaló.

Por otra parte, Scaloni reconoció su malestar por la situación del arquero Franco Armani, que sigue sin poder incorporarse por haber vuelto a dar positivo de Covid-19, aún después de su contagio, el pasado 15 de mayo.

"Sabemos que no tiene posibilidad de contagiar a nadie y que incluso ya ha jugado con su equipo pero hoy no podemos contar con él. Es una situación compleja porque el jugador quiere estar y esta situación no le está haciendo bien a su cabeza. No sabemos cuándo podrá estar apto para jugar, es un problema que esperamos que se pueda resolver cuánto antes", afirmó.

Posibles formaciones:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sanchez, William Tesillo; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar; Juan Guillermo Cuadrado y Luis Diaz; y Duvan Zapata. DT: Reynaldo Rueda.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.