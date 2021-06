Bravo: "Apuntamos a que Sarmiento mire la tabla de arriba, no la de abajo"

Sarmiento comenzó ayer la pretemporada, en el Centro de Alto Rendimiento, pensando en el próximo campeonato de la Liga Profesional.

Uno de los jugadores que sueña con un segundo semestre que supere en el balance al anterior es el mediocampista central Federico Bravo, quien tras terminar la primera mitad del año con algunos problemas físicos, inició la preparación "ciento por ciento recuperado".

"Estamos contentos por la vuelta, teníamos ganas de retomar los entrenamientos. Al grupo lo noté con muchas ganas. Va ser una pretemporada larga y hay mucho para trabajar", comentó Bravo, en diálogo con Democracia.

Pieza clave en el equipo dirigido por Mario Sciacqua, el volante cordobés no pudo estar en plenitud en el tramo final de la Copa de la Liga Profesional, por arrastrar una lesión que lo marginó de varios encuentros.

Sin embargo, y tras tres semanas receso, confió en poder llevar adelante la pretemporada a la par del resto del grupo y ofrecer una versión superadora de su juego, en el próximo certamen.

"Este tiempo me vino bien para recuperarme de la lesión, así que estoy al 100% para hacer una buena pretemporada y llegar bien al torneo. Creo que tenemos mucho por mejorar, el semestre pasado éramos un equipo que se conocía poco, con muchos jugadores nuevos y, después de la adaptación que transitamos, pensamos en apuntar alto", afirmó.

Por otra parte, Bravo recordó que su llegada a Junín, en el amanecer de 2021, coincidió con la pretemporada anterior ya iniciada, por lo que ahora espera poder hacer una puesta a punto acorde a las necesidades del equipo.

"Fui uno de los últimos en llegar, la pretemporada estaba más o menos en la mitad, así que estoy feliz de poder arrancar de cero. Para un jugador de fútbol es importante comenzar la par del resto", insistió Bravo, quien procuró no dejar margen para la duda sobre cuál debe ser la meta de Sarmiento, en el campeonato que se avecina: "Vamos a apuntar a hacer un mejor torneo que el que pasó. Apuntamos a que Sarmiento mire la tabla de arriba y no la de abajo, eso es fundamental y estamos con ganas".