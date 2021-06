Pese a la polémica, AFA garantizó la presencia de Argentina en la Copa América de Brasil

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró ayer la participación del seleccionado mayor en la Copa América Brasil 2021, cuestionada por futbolistas y actores de diversos ámbitos frente al riesgo sanitario que implica en medio de la pandemia de coronavirus.

La entidad publicó un comunicado en el que informó que "la Selección Argentina confirma su participación en la Copa América 2021, tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia".

"Con un esfuerzo enorme de la Asociación del Fútbol Argentino, que puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento que atravesamos, la Selección Nacional viajará a Brasil para disputar el certamen continental", expresa la institución presidida por Claudio Tapia.

"Todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual", concluye el mensaje.

De esta forma, el seleccionado argentino -segundo máximo ganador de la competencia con 14 títulos- despejó las dudas sobre su participación frente a los rumores de un supuesto acuerdo de capitanes para boicotear la competencia.

Brasil, segundo país del mundo en cantidad de muertes y tercero en número de contagios de Covid-19, fue anunciado como nuevo organizador de la Copa América el pasado lunes, tras caerse las dos sedes originales: Colombia, por sus conflictos sociales, y Argentina, por el avance de la segunda ola del virus.

La decisión de mudar el torneo, negociada por la Conmebol con el gobierno de Brasil, generó repudio en la sociedad y también resistencia dentro del seleccionado de ese país, cuyos jugadores preparan un manifiesto sobre su postura al respecto.

La delegación brasileña vive un estado de deliberación interna sobre la posición respecto de la Copa América después de dos reuniones infructuosas con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo.

La máxima autoridad del fútbol brasileño estuvo con el plantel en la Granja Comary el domingo pasado, un día antes de anunciarse al país como nueva sede, y no hizo ninguna referencia a esa posibilidad, lo que molestó a los jugadores.

Y luego volvió el miércoles, en la previa del viaje a Porto Alegre para jugar con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, con un tono más agresivo, mediante el que buscó subordinar a los futbolistas a las decisiones tomadas por la CBF.

Después de esa conversación áspera, el seleccionado brasileño mantuvo una reunión privada en la habría surgido la postura consensuada de no jugar la Copa América e incluso trascendió que Tite tendría decidido renunciar al término del partido del martes próximo ante Paraguay por las Eliminatorias.

El texto que prepara el "Scratch" aún no tiene fecha de publicación pero la tendencia es que ocurra luego del juego en Asunción.

Algunos jugadores de Brasil, liderados por Neymar, buscaron a capitanes de otros países para discutir un boicot a la Copa América. En Uruguay, por caso, referentes como Luis Suárez y Edinson Cavani se expresaron públicamente sobre la inconveniencia de jugar la competencia antes que fuera trasladada al país sudamericano más comprometido por la pandemia.