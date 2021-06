Brasil derrotó a Ecuador y sigue puntero en las Eliminatorias

Brasil superó ayer a Ecuador, por 2 a 0 en Porto Alegre, en el cierre de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Richarlison abrió la cuenta en el segundo tiempo y, sobre el final Neymar, con un polémico penal, el "Scratch" cerró la victoria para seguir siendo líder de la competencia con puntaje ideal, con 15 puntos.

El conjunto de Tité fue más que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro. Tras pasar la primera parte de la etapa inicial, el puntero de la competencia hizo retrasar las línea adversarias con más empuje que juego, porque estaba incómodo ante el dispositivo del seleccionado visitante.

En el segundo tiempo, con la variante que de a poco ofreció Brasil en el ataque, comenzó a desequilibrar a la defensa adversaria.

Neymar se adelantó unos metros para jugar más cerca de Gabigol, mientras que el ingreso de Gabriel Jesús por Fred sumó más hombres en la ofensiva, en tanto que Richarlison se volcó sobre la izquierda.

Fue así que Brasil encontró la senda para llegar al gol ante una maniobra rápida del astro del PSG francés asistiendo a Richarlison, que sacó un violento zurdazo, que no pudo contener Domínguez, en su único error, al no cubrir como correspondía su primer poste, el derecho (19 min).

La apertura del marcador cambió el desarrollo de las acciones porque Ecuador, obligado a adelantarse para buscar la igualdad, dejó de ejercer la presión que había presentado y, en consecuencia, los locales tomaron mayor confianza para aprovechar los espacios.

Así generaron varias situaciones para aumentar la ventaja, lo que consiguieron a través de un penal ejecutado por Neymar (45m+3), en un final polémico.

La falta existente que no fue advertida por el árbitro venezolano Alexis Herrera, demandó luego tres minutos para que la autoridad del partido se convenciera mirando reiteradamente las imágenes del VAR.

Neymar ejecutó la pena máxima de forma defectuosa y el arquero Domínguez logró contenerlo. Sin embargo, el VAR volvió a intervenir para que el juez revisara las nuevas imágenes, que advertían sobre un mínimo adelantamiento del guardavalla.

Así, Neymar volvió a rematar y en la segunda ocasió sí logró convertir, para asegurar el triunfo de su equipo. El próximo compromiso de Brasil, por la octava fecha, será ante Paraguay, en Asunción, el martes. El mismo día, Ecuador recibirá en Quito a Perú.