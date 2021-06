Julián Brea: "Es un premio al sacrificio y la humildad del grupo"

Sarmiento sigue festejando el título logrado en la división Reserva, el miércoles pasado, tras derrotar en la gran final a Boca, por 2 a 1.

Mientras el plantel descansa con vistas a sumarse a la pretemporada junto con el primer equipo, el delantero Julián Brea, autor de uno de los goles que dieron la victoria al conjunto dirigido por Martín Funes, dialogó con Democracia sobre lo que dejó la histórica conquista, que se vivió como una hazaña en Junín y la región.

"Estamos muy contento por el título, es algo que significa mucho para el club y también para nosotros, porque es la primera vez que se logra. Creo que es un premio merecido, por el sacrificio del día a día y la humildad de este grupo", expresó Brea, quien reconoció que, en la previa, para el común del público futbolero quizás el equipo juninense no figuraba entre los favoritos a levantar el trofeo de campeón.

"Desde un principio, nos propusimos jugar de igual a cualquier equipo. Quizás, al comienzo no se haya nombrado a Sarmiento entre los que tenían más posibilidades de estar en la final, pero nosotros teníamos claro que no importaba el rival que estuviera enfrente, había que salir a ganar", insistió.

Con respecto al trámite del encuentro frente a Boca, Brea consideró que Sarmiento fue encontrando la forma de revertir la desventaja en el marcador, a medida que el rival no podía concretar las ocasiones que generó en el arranque del segundo tiempo, y resaltó su gol, que significó el 1 a 1 parcial, como un punto de inflexión en el partido.

"Ellos manejaron bien la pelota y crearon situaciones, pero, por suerte, (el arquero del Verde) Joaquín (Cabrera) estuvo muy bien y evitó que nos metieran el segundo. Creo que a partir del empate agarramos confianza y lo fuimos a buscar", reflexionó.

En tal sentido, Brea recordó que el conjunto de Funes consiguió recuperarse de varios episodios adversos a lo largo de la temporada, como resultados parciales en contra o bajas claves en el plantel en la previa a la final, por lo que confiaba en la posibilidad de derrotar a Boca, pese a haberse ido perdiendo al descanso en el entretiempo.

"Cuando terminó el primer tiempo, estábamos tranquilos, porque sabíamos que habíamos logrado recuperarnos muchas veces y confiábamos en que podíamos darlo vuelta", aseguró.

La vuelta a Charlone y la pretemporada

Luego del triunfo del miércoles, el plantel de Reserva tendrá descanso hasta el miércoles próximo, antes de regresar al trabajo, para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre.

Mientras llega el momento de regresar a Junín, Brea disfruta de unos días en su localidad natal, Coronel Charlone, distrito de General Villegas, en donde fue recibido como héroe tras la vuelta olímpica, tanto por sus vecinos como por el club de sus primeras armas en el fútbol, el Club Atlético Charlone.

"Tuve muchísimos mensajes de felicitaciones, tanto de mi pueblo como de gente de Junín, y un recibimiento muy lindo en Coronel Charlone. Creo que esto me da un plus para empezar con todo la pretemporada y tratar de tener minutos en el plantel profesional", contó Brea, tras reafirmar que llegará con la motivación en alza a la vuelta a los entrenamientos: "Voy a llegar bien, tenemos unos días más de descanso para volver con todo y empezar a la par del grupo".