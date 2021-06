Uruguay y Paraguay empataron sin tantos y Bolivia logró su primer éxito ante Venezuela

Los seleccionados de Uruguay y Paraguay empataron sin goles en Montevideo, en el partido de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, match que estuvo marcado por una polémica decisión del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien anuló a instancias del VAR un gol lícito para los "charrúas".

A los 23 minutos del primer tiempo, el delantero Jonathan Rodríguez había abierto el marcador para el local, pero Roldán, con ayuda del VAR, anuló el gol por una supuesta posición adelantada.

El seleccionado paraguayo, conducido por Eduardo "Toto" Berizzo, prolongó su invicto en las Eliminatorias y con siete puntos se mantiene en la cuarta posición, mientras que Uruguay volvió a sumar luego de la última derrota ante Brasil, pero no pudo aprovechar la oportunidad de meterse en zona de clasificación directa y sigue en repechaje por diferencia de goles.

El equipo del "Maestro" Tavárez extrañó a Edinson Cavani, suspendido y su delantero estrella Luis Suárez falló una muy clara en el primer tiempo con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

No obstante, la oportunidad más clara fue a los 23' del primer tiempo cuando Jonathan Rodríguez hizo el gol, que Roldán anuló a instancias del VAR por supuesta posición adelantada.

Suárez remató desde la izquierda y el rebote le quedó a Matías Vecino, quien cedió para atrás para la entrada de Rodríguez que definió por arriba del aquero Antony Silva. El asistente Miguel Roldán levantó la bandera y luego el VAR, a cargo de Nicolás Gallo, ratificó la mala decisión de Roldán, quien confió en sus compatriota y no se acercó a la cabina VAR para revisar la jugada.

Paraguay completó un gran trabajo defensivo, pero también tuvo situaciones para marcar sobre todo en la primera etapa.

A los 15', Ángel Romero tuvo un buen remate que fue sacado por arriba por el arquero Fernando Muslera y también tuvo un cabezazo de Omar Alderete, a los 23'.

Tras una primera parte con más polémicas que emociones, Uruguay mejoró en el segundo tiempo con el ingreso de Facundo Torres, pero no le alcanzó para romper el cerrojo defensivo de Paraguay, que de la mano de Berizzo se ilusiona con clasificar a un Mundial luego de las ausencias en 2014 y 2018.

Primer triunfo para Bolivia

Bolivia superó a Venezuela por 3 a 1 como local en los 3.650 metros de altura de La Paz, en el inicio de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Goles de Marcelo Martins (4 y 81 minutos) y Daniel Bejarano (a los 60´) dieron el primer triunfo de la competición al elenco boliviano, que debió levantar el empate de Jhon Chancellor (en 26´).

El equipo de César Farías tiene cuatro unidades y pasó la línea de Venezuela, que se quedó con tres puntos.

Bolivia aprovechó de entrada su localía y los 3.650 metros de altura se convirtieron en su principal socio, ya que enseguida se adelantó en el marcador a través de un derechazo de su histórico delantero Marcelo Martins.

Venezuela aprovechó luego una falta infantil del propio Martins cerca de su área, a la que se sumó un rebote increíble que dio el arquero Carlos Lampe y el que sacó provecho fue Chancellor.

A los 15' del complemento, Bolivia pasó a ganar con tanto de Bajarao y a los 36', a través del interminable Martins -llegó a cinco tantos en la competición- terminó la ilusión de Venezuela, al anotar de cabeza el 3-1 definitivo, para el primer triunfo de Bolivia en las Eliminatorias.

Completan la fecha Brasil ante Ecuador

Mientras al cierre de esta edición, se medían en Perú el seleccionado local y Colombia, esta noche se completará la fecha.

El invicto Brasil, que posee ciento por ciento de eficacia al vencer en sus cuatro presentaciones, intentará ratificar su dominio hoy en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, cuando reciba a Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro y sorpresa del inicio de la clasificación.

El partido, válido por la séptima fecha (programada antes de la quinta y sexta, por la pandemia, se juega a las 21.30 en Beira Rio de Porto Alegre, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y televisado por TNT Sports.

Brasil, dirigido por Tite, logró los 12 puntos en cuatro partidos tras vencer a Perú (4-2), Venezuela (1-0), Perú (2-0) y Uruguay (2-0), alcanzando una eficacia que no sorprende y es lo común en las Eliminatorias, que para los brasileños es lograr una plaza mundialista.

Brasil tendrá un rival duro en este clasificación en el Ecuador de Alfaro, que sumó tres triunfos (Uruguay 4-2, Bolivia 3-2 y Colombia 6-1) y solo un revés en la cancha de Boca cayendo ante Argentina por 1-0 con gol de Lionel Messi, de tiro penal.

Los antecedentes en eliminatorias señalan que jugaron 10 veces, seis ganó Brasil (17 goles), dos empates y dos triunfos de Ecuador (cinco tantos).