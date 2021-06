El Intendente felicitó al plantel del club Sarmiento que fue campeón de Reserva

El intendente de Junín, Pablo Alexis Petrecca, visitó las instalaciones del Club Sarmiento y allí felicitó a los jugadores del C.A.S. que se consagraron campeones del Torneo de Reserva, luego de derrotar anteayer en la final al poderoso Boca Juniors, por 2 a 1.

"Estos son los resultados de un proceso de trabajo que lleva 16 años en el club y que no deja de dar frutos", aseguró. Por su parte, el presidente de la Institución, Fernando Chiófalo, resaltó que "es fundamental el apoyo y acompañamiento del municipio".

Tras saludar a los jugadores, integrantes del cuerpo técnico -encabezados por el DT. Martín Funes - y dirigentes, Pablo Petrecca señaló:

"Esta es una institución que siempre nos está dando satisfacciones. Recién les decía a los chicos que lo que lograron es un orgullo para ellos, para el cuerpo técnico y para la comisión directiva, pero también para toda la ciudad. Hoy Junín vuelve a estar en lo más alto del fútbol argentino gracias a ellos".

Agregó que "Le pregunté a Fernando (Chiófalo) cuál era la próxima sorpresa, porque la verdad es que vienen haciendo un trabajo muy sólido y esto es fruto del esfuerzo, constancia, de trabajar e invertir desde las bases. Ellos eligieron el camino más largo y hoy todo eso demuestra que no fue en vano. Hay un club con una infraestructura tremenda, hay semillero, hay futuro y hay logros deportivos en el presente, lo cual nos llena de orgullo a los juninenses".

Seguidamente, Petrecca señaló que "Sarmiento es Junín y, en un momento de dificultades, donde las noticias son malas todos los días, la comunidad de Junín y los amantes del fútbol hoy recibieron un mimo por parte de estos chicos y de todo el plantel, gracias a un trabajo formidable, ganándole a todos. Por eso, he venido a felicitarlos, a agradecerles y a pedirles que sigan así, trabajando con esfuerzo, constancia y dedicación, porque eso siempre da resultados y acá se ve", concluyó.

Fernando Chiófalo: "Tan importante como el ascenso a primera"

A su turno, por su parte, el presidente de la institución verdolaga, Fernando Chiófalo, dijo: "Si bien el ascenso es un sueño por el que trabaja todo el mundo, este título de Reserva es tan importante como el ascenso a primera de nuestro plantel profesional en el mes de enero. Esto lo digo porque este es el título de un proceso y la frutilla de una gestión que comenzó en el 2005. Esta es una categoría que requiere mucho esfuerzo, que comienza en la escuelita de fútbol, de reclutamiento, de recorrer kilómetros y kilómetros por parte de los que buscan captar jugadores".

Agregó el titular de la dirigencia del C.A.S. que "Es fundamental, el esfuerzo de los chicos, que vienen a nuestra pensión, que se alejan de sus familias; del cuerpo técnico y de los profes, que todos los días trabajan en darle al trabajo una identidad, con sueldos pequeños y que los obliga a tener otros trabajos para poder vivir. Es un trabajo de muchos años, por eso este título cambia la historia de Sarmiento, nos da un prestigio increíble, porque con nuestras herramientas hemos estado a la altura de los dos clubes más grandes del país, le ganamos al semillero del mundo y pudimos llegar a lo más grande del fútbol juvenil", manifestó el dirigente.

Por último, Chiófalo, agradeció el acompañamiento del municipio y dijo: "Están siempre, nos sentimos respaldados, porque sabemos que vamos a golpear una puerta al municipio y que siempre somos bien recibidos y ayudados con todo lo que puede y eso es muy importante para una institución como nosotros, por eso estamos siempre muy agradecidos a Pablo (Petrecca) y a todo su equipo", completo Chiófalo.