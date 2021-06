Argentina retoma las eliminatorias y recibe hoy en Santiago del Estero al seleccionado de Chile

El seleccionado argentino, liderado por su capitán Lionel Messi, será local esta noche ante Chile, en la reanudación de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras casi siete meses de inactividad en la competencia a causa de la pandemia de coronavirus.

Por la séptima fecha, el partido se jugará en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero, desde las 21, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela, con televisación por parte de TyC Sports.

El próximo martes 8 se realizará la octava jornada y el equipo albiceleste que dirige Lionel Scaloni visitará a Colombia.

Las posiciones de la eliminatoria tras cuatro fechas (la quinta y sexta que iban a disputarse en marzo pasado y fueron suspendidas porque Alemania e Inglaterra no cedían a los jugadores por la pandemia de coronavirus, pasaron para el mismo mes del año próximo), son estas:

Brasil, 12 unidades; la Argentina, 10; Ecuador, 9; Paraguay y Uruguay, 6; Chile y Colombia, 4; Venezuela, 3; Perú y Bolivia tienen un punto.

Los cuatro primeros se clasifican directamente para Qatar 2022, que se jugará en noviembre del año próximo, y el quinto afrontará un repechaje.

El último cotejo que jugó Argentina en el camino a Qatar fue el 17 de noviembre pasado cuando venció en Lima a Perú, dirigido por Ricardo Gareca, por 2 a 0 con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez.

Argentina se apresta para encarar un nuevo compromiso para las eliminatorias luego de haber dejado, allá a lo lejos, una buena imagen en el importante triunfo ante Perú, dándole continuidad a la ida de rodear al "diferente" Messi de un equipo solidario, dinámico y que le brinde opciones para poder hacer valer sus condiciones para seguir estableciendo diferencias, pese a su casi 34 años.

Scaloni tiene como una de sus prioridades que Messi se sienta cómodo en el seleccionado, con una generación nueva que está conociendo y que pueda acoplarse a ella dejando de lado a la histórica con la cual vivió muchas de su mayores frustraciones en el fútbol y con la que no pudo ser campeón.

El entrenador comprendió sin dilaciones que estando bien el astro rosarino del Barcelona, todo se puede simplificar para la Argentina en cualquier competencia que encare bajo su gestión, puesto que el equipo nacional sin el "10" pasa a ser un equipo ordinario, con una relevancia relativa.

Argentina reúne tres triunfos y un empate (ante Paraguay en cancha de Boca) y presentaría hoy algunos cambios destacados ante los trasandinos y el primero que surge sería el ingreso de Emiliano Martínez (del Aston Vila inglés), el mejor arquero de la Premier League en lugar de Franco Armani, quien llega con poca actividad tras atravesar un Covid-19 positivo.

En la zona media, se mantendrá uno de los favoritos de Scaloni, Rodrigo De Paul (de Udinese de Italia), junto a Leandro Paredes (del París Saint Germain), más el aporte de Lucas Ocampos y Angel Di María.

En la ofensiva, no habrá secretos ni dudas con Messi y Lautaro Martínez, con la reafirmación del goleador del Inter italiano.

Chile tendrá el debut oficial del entrenador Martín Lasarte, que solo dirigió al equipo en un amistoso ganado ante Bolivia y que reemplaza en el cargo al colombiano Reinaldo Rueda. El plantel de la "roja" ya se encuentra en Santiago del Estero.

El equipo trasandino no podrá contar con un "cacique" como Arturo Vidal, quien se contagio de Covid-19. El jugador del Inter italiano es fundamental en todo aspecto, en juego, temperamento y ascendencia sobre su compañeros. En su lugar, ingresaría Pablo Galdames, el jugador de Vélez.

En la ofensiva, Chile presentará a dos jugadores de la llamada "Generación dorada", la que obtuvo dos Copa América con entrenadores argentinos, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, y son Alexis Sánchez (Inter de Italia) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro de Brasil).

En el historial de eliminatorias, jugaron 13 veces, con nueve triunfos de Argentina (24 goles), tres empates y una victoria de Chile (8 tantos).