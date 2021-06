Racing pudo con Boca en los penales y se quedó con el primer boleto a la final

Tras el empate sin goles en los 90, La Academia se impuso en la definición desde los doce pasos y dejó al Xeneize sin la posibilidad de pelear el tricampeonato. Ahora, definirá el título frente a Colón.

En un partido discreto, Racing se impuso ayer sobre Boca, por penales, en la primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

La Academia encontró en los doce pasos lo que no pudo en los 90 minutos reglamentarios, en los que había sido algo más que el Xeneize, en el encuentro disputado en el Estadio San Juan del Bicentenario, pero el marcador terminó empatado en cero.

Los primeros minutos del partido fueron imprecisos, con dos equipos que eligieron el orden táctico y el cuidado en todas las líneas antes que salir a imponer su juego para intentar ser los protagonistas del encuentro.

De a poco, creció Racing en mitad de cancha, con un buen trabajo de Aníbal Moreno y Leonel Miranda, más las apariciones de Chancalay y Piatti en la gestación de juego.

El equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi sufrió un desgaste físico importante, que se vio reflejado en el compromiso con la marca de los atacantes Darío Cvitanich y Enzo Copetti, como así de los integrantes de la defensa de La Academia.

Boca, por su parte, no encontró al conductor del equipo y no pudo hacerse fuerte en el mediocampo para crear jugadas en la ofensiva.

El conjunto de DT Miguel Russo por momentos apeló al pelotazo para Sebastián Villa, casi como la única carta para crear peligro en el arco defendido por Gastón Gómez.

Los de Avellaneda, por su parte, incomodaron algo más al arquero Agustín Rossi, con un remate de Moreno desde afuera del área y un disparo de Chancalay que pasó cerca del palo izquierdo, aunque sin demasiado peligro.

El resto de la primera mitad continuó con un flojo nivel de juego. Para el segundo tiempo, el Xeneize salió con mayor compromiso en la elaboración de juego y más convencimiento, con Campuzano y Cardona como responsables de hacer jugar al resto de sus compañeros.

Además, tuvo en Nicolás Capaldo a un referente en ataque con sus subidas por el sector derecho, mientras que sobre el otro andarivel contó con el aporte de Frank Fabra, pero con más ganas que juego colectivo.

Hacia el final, ambos se prestaron la pelota, sin profundizar en ataque, por lo que el 0 a 0, al final de la tarde, puso cifras justas a un trámite muy deslucido.

En la definición por penales, Racing se impuso por 4 a 2, gracias a los remates malogrados por Carlos Tévez y Diego "Pulpo" González. Por la Academia, el arquero Rossi contuvo el remate de Fabricio Domínguez, pero no pudo evitar que Copetti anotara el tanto decisivo, que le dio el pase a la final, el próximo viernes. Para Boca, en cambio, quedó trunca la posibilidad de pelear por el tricampeonato.