Brasil todavía no confirma la Copa América

El jefe de gabinete de Brasil, Luiz Eduardo Ramos, evitó anoche confirmar la realización de la Copa América en su país, pese a que así había sido anunciado en el comienzo de la jornada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Lejos de ello, el representante del gobierno de Jair Bolsonaro adelantó que hoy será comunicada la decisión final, aunque aclaró que la organización del evento "es un asunto entre privados", en un intento por despegar a la administración nacional de las críticas desatadas alrededor de la realización del certamen en medio de la pandemia de coronavirus.

"Todavía no se resolvió nada, quiero dejar claro eso. Estamos en el medio del proceso pero si nos preguntan, queremos atender la demanda, en caso de que esta sea posible de atender", afirmó el funcionario del Palacio de Planalto.

Por otra parte, Ramos aclaró que Brasil puso como condiciones que las delegaciones de los países no superen las 65 personas, que los partidos se jueguen sin público y con un máximo de diez selecciones, además de todas las comitivas estén vacunadas, según informó la Agencia Estatal Brasil.

La definición de las ciudades sede, que se dará en medio de la pandemia, le corresponde a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a partir de consultas con los estados, de los cuales han anticipado su negativa Pernambuco y Rio Grande do Norte para sus escenarios mundialistas de Recife y Natal, respectivamente.

El PT va a la Corte

El Partido de los Trabajadores pidió ayer al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña, la suspensión de las negociaciones vinculadas a la realización de la Copa América en Brasil anunciadas por la Conmebol, a partir del "riesgo a la salud de la población, futbolistas y de las delegaciones extranjeras".

Según un comunicado del PT, reproducido por Télam, el recurso es una "Acción de Descumplimiento de Precepto Fundamental", que deberá resolver el magistrado Ricardo Lewandowski, quien es el encargado en la corte de los asuntos judicializados vinculados a la pandemia.

"La realización de la competencia, de última hora y sin transparencia, es irresponsable y pone en riesgo a la salud de la población y las delegaciones extranjeras", expresó el partido del ex Presidente Lula Da Silva.