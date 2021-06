Alarma en Sarmiento: un positivo de COVID-19 a horas de la final de Reserva

La ilusión de Sarmiento por la posibilidad de lograr el título en el Torneo de Reserva se tiñó ayer de preocupación, a horas de la gran final que el equipo juninense deberá disputar mañana ante Boca, desde las 15, en el Estadio Florencio Sola, del Club Atlético Banfield.

Desde el club informaron un caso positivo de COVID-19, correspondiente al defensor Danilo Actis, que de esta forma se perderá el duelo ante el Xeneize. Se trata de otra baja sensible para el conjunto conducido por Martín Funes, que ya descontaba también al otro marcador central Juan Antonini, uno de los pilares de la última línea del Verde, quien quedó descartado por una lesión que sufrió durante el choque contra River, por las semifinales.

Al duro golpe por los jugadores caídos de cara al compromiso, se suma también la incertidumbre alrededor de los fantasmas de un posible nuevo brote de coronavirus, que ya complicó los planes del plantel de Primera División de Sarmiento, en pleno curso de la Copa de la Liga Profesional.

No obstante, por el momento, no habría más contagios. En el club señalaron que fueron hisopados todos los integrantes de la plantilla y todos resultaron negativos, con la excepción de Actis. De esta forma, Funes deberá rearmar la defensa, pensando en neutralizar el poderío ofensivo de Boca, que tuvo en el goleador Luis Vázquez a una de sus piezas claves a lo largo de la campaña.

Entrenamiento y viaje

Pese al positivo de Actis, por el momento no se altera la planificación original de Sarmiento, para el día previo a la final.

Hoy por la mañana, se espera una extensa jornada de entrenamiento, la última antes del partido, que comenzará a las 9.30, con trabajos de observación de videos para estudiar al rival de turno.

Luego, habrá práctica de fútbol, en la que el cuerpo técnico terminará por definir el equipo que podría salir a la cancha. Finalmente, cerca de las 16, el plantel emprenderá el viaje rumbo al sur del Conurbano bonaerense, en donde mañana buscará dar el último paso hacia la gloria.

¿Cómo llegan?

Sarmiento se ganó el derecho a disputar la gran por el trofeo de campeón tras haber dejado en el camino a River, en River Camp, Ezeiza, por 2 a 0, con goles de Luciano Gondou y Federico Paradela.

Por su parte, el Xeneize, dirigido por Sebastián Battaglia, arribó a la instancia definitiva tras superar a Newell´s por 2 a 1, también en Ezeiza, con tantos de Exequiel Zeballos y Luis Vázquez, dos figuras de la Reserva habitualmente considerados por el DT de la Primera División del club, Miguel Russo.

Sin embargo, la eliminación de ayer del conjunto de La Ribera en la Copa de la Liga Profesional -a manos de Racing- permitirá que Battaglia pueda contar con los jugadores tenidos en cuenta por el entrenador principal.

Ocurre que si Boca hubiera superado a La Academia, hubiese garantizado su presencia en la final del viernes. Ahora, ya sin más compromiso que la definición de Reserva, no habrá conflicto alguno de intereses entre las categorías.

En la ruta del Xeneize a la final, destaca el primer puesto en la Zona B, con 30 puntos, y luego triunfos sobre Godoy Cruz en cuartos de final y Newell's Old Boys en semis. Por su parte, el Verde finalizó tercero en la misma Zona y luego doblegó a Argentinos Juniors en cuartos y a River en semis. El mano a mano de mañana ya registra un antecedente en el presente torneo: fue en la tercera fecha, con empate 2 a 2.