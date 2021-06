Martín Funes: “Llegar a la final es algo histórico, pero me quedo con la forma”

Lleva las riendas del equipo revelación del torneo de Reserva de la Liga Profesional. Discípulo del entrenador Marcelo Bielsa, como así se reconoce, y, por ende, un trabajador silencioso. Los medios y hasta muchos rivales se vieron sorprendidos por la Reserva de Sarmiento. Él no.

Martín Funes es una persona de fútbol. A lo largo de toda vida se preocupó por formarse e incorporar conocimientos de la materia. Ferrocarril Oeste, Chacarita Juniors, Douglas Haig, Crucero de Norte y el Verde, fueron los equipos en los que integró cuerpos técnicos. La mayor parte de las veces, de la mano de Sergio Lippi, a quien reconoce como un “maestro”.

Además de ser el coordinador de las divisiones juveniles de Sarmiento durante varios años, también conoce el ámbito del fútbol local: River Plate (La Loba), BAP y Mariano Moreno fueron los clubes en los que tuvo pasos en Junín.

En una entrevista con Democracia, el actual entrenador de la Reserva del Verde realizó un balance de la histórica campaña del equipo y explicó los fundamentos futbolísticos que lo llevaron a la final.

-¿A qué juega la Reserva de Sarmiento?

-Cuando tenemos la pelota, intentamos que esté más tiempo al ras del piso que por aire, asociarnos para avanzar con varios futbolistas y poner mucha gente a la hora de finalizar.

Cuando no la tenemos, tratamos robarla lo antes posible y lo más lejos de nuestro arco. Que el momento pos pérdida sea una presión inmediata para volverla a tener lo antes posible.

En líneas generales eso es lo que intenta o trata de hacer el equipo. Hay que considerar que hay un rival que juega, con el que podés imponerte y lograr lo que querés, o el adversario te lleva a cambiar y hacer cosas que uno no elige.

-¿Eso es lo que pasó con River?

-Sí. Si bien hicimos un gran partido, por momento tuvimos que replegarnos y defender cerca de nuestra área. No nos gusta eso, pero el rival por mérito te lleva a lugares que uno no elige y tuvimos que adaptarnos.

-¿Cuál es la línea de trabajo que tienen?

-La prioridad es formar futbolistas desde el plano individual para que tengan la mayor cantidad de herramientas posibles, tanto técnicas como tácticas, para cuando les toque estar en un plantel de Primera división, lo puedan hacer con la mejor formación posible.

En segundo orden, buscamos una organización y un funcionamiento en el plano colectivo, buscando ser competitivos y queriendo ganar; pero no anteponemos ese orden. En Primera división ese orden se cambia porque no hay tiempos para corregir las cuestiones individuales y lo único que interesa es encontrarle un funcionamiento al equipo para que pueda ganar. Ahí no hay tiempo para recuperar el tiempo perdido antes en lo que respecta a la formación individual.

-¿Te sentís identificado con esta Reserva?

-Totalmente. Igual que en los años anteriores. Obvio que llegar a la final es algo histórico, pero me quedo con la forma y el recorrido en que llegamos a jugar este partido. Junto a Boca y River, somos el equipo que más goles convirtió. Por darte otro ejemplo, Argentinos Juniors había recibido cinco goles en todo el campeonato, y nosotros le hicimos tres en una instancia de cuartos de final. Creo que nos llena de satisfacción la forma en que estamos jugando y vamos a intentar hacerlo de la misma manera en el último partido.

-¿Puntos a seguir trabajando?

-Así como te digo que fuimos un equipo que convirtió muchos goles, también fuimos uno de los equipos que más goles recibió. Obviamente que ese balance nos da positivo, por eso lo que logramos. Es un aspecto que tenemos que resolver para que el rendimiento sea mejor. También tiene que ver con esto de la forma: el equipo intenta mucho y pone mucha gente en ataque, y se expone. Es la forma que elegimos.

-¿El equipo se vio superado desde el juego en algún partido?

-Sí, inclusive en partidos que hemos ganado. Por ejemplo, con Vélez o en la derrota con Newell´s, cuando tuvimos muchos errores defensivos.

-¿Si los resultados no acompañaban no hubiese sido tan valorado el proceso?

-No sé este caso en particular. Por lo general, la tendencia es que se valora más el triunfo. Lo que sí te puedo decir, al mismo tiempo, nosotros jugando de local, y relacionado con la forma en que jugaba el equipo, se había generado un fenómeno, mucha gente se reunía detrás del arco de calle Arias a ver jugar a estos chicos. Obviamente que eso se ve agigantado por haber pasado los cuartos, las semis y llegado a la final.

-¿Qué opinión te merece Boca?

-Un gran equipo al que ya hemos enfrentado, con grandes jugadores, y va a ser un rival difícil. Confiamos plenamente en la capacidad de nuestros chicos, de que puedan hacer un gran partido y podamos ganar.

-¿Sarmiento sigue siendo un semillero de jugadores?

-Seguro que lo es. Hay muchos chicos que en un pasado han formado parte del primer equipo y hoy hay chicos que subieron al plantel y empezaron a tener sus minutos. Creo que eso va a ir creciendo en un futuro por la buena camada de futbolistas que hay en el plantel de Reserva.

-¿Sos de ir a ver las categorías juveniles del club?

-Siempre. Me gusta a ir a ver a todas las categorías: desde Cuarta hasta Novena. Tenemos el problema que no compiten por la pandemia. Para armar un plantel de Reserva, necesito sí o sí poder verlos, más allá que después me apoye en la opinión de Juan Carlos Pires y los técnicos de cada categoría; pero la decisión final me corresponde a mí y los elijo yo.

-¿Un mal que atraviesa nuestro fútbol es la abundancia de entrenadores y no de formadores en las categorías juveniles?

-En el fútbol de divisiones inferiores tiene que predominar la formación. Y cuando hablo de formación no es que hay que enfrentar a formar y ganar, yo le daría un orden: qué es lo más importante y qué cosa viene en un segundo orden de importancia. No es una cosa u otra. Yo resalto la importancia de darles herramientas, pero nosotros queremos ganar. ¿Qué mejor que un futbolista pueda formarse ganando? Cuando pise Primera división le van a exigir que gane. Entonces, no es que no nos interesa ganar, nos interesa, pero lo ponemos en el orden que corresponde, como una consecuencia. En Primera es ganar o ganar, es otro sistema.

-Según una estadística del INDEC del 100% de jugadores que se inician en Novena división, tan solo entre un 2 y 3% llegan a firmar contrato como profesionales. ¿Es cruel el fútbol profesional?

-No sé si el fútbol es cruel en sí. Lo que creo es que hay que preparar a los chicos para que sepan que no todos van a ser futbolistas: no solo a los de Novena, sino a los de Reserva se lo decimos. Ese dato que decís es una realidad, y no se puede jugar con la ilusión de un joven que apuesta todo. Les decimos que está bien que den todo, pero también tienen que prepararse por si no se da. Hay que ser lo más claro posible y siempre con la verdad, para no generar ningún engaño o falsa expectativa. La cosa no termina ahí. Hay muchos chicos que lo han intentado y no lo han logrado, y después la vida continúa haciendo otra cosa, jugando en otra institución o estudiando alguna carrera.

-¿Qué lugar ocupa Sergio Lippi en tu vida como profesional?

-La persona que más me ayudó, más me formó y siempre fue una inspiración y guía a seguir. Junto con mi hermano (Jorge), fueron las personas que me han ayudado en esto de trabajar del fútbol.

-¿Te gustaría volver a trabajar junto a Jorge en un equipo como PF?

-Por supuesto, me encantaría. De hecho, no recuerdo hablar de otro tema con él que no sea sobre fútbol.

-¿Has recibido propuestas de otros equipos de Primera división para ser el entrenador?

-No para ser técnico.

-¿Y relacionado al fútbol juvenil?

-Sí. Tuve un llamado de River en 2017, cuando me reuní con (Hernán) Buján y (Matías) Biscay, que son los dos ayudantes de Marcelo Gallardo, en una reunión para bajar una línea metodológica en divisiones inferiores. Yo no estaba trabajando en ningún club, fue después de haber estado en Crucero del Norte. Quedamos en una segunda reunión, pero no prosperó más que esa instancia.