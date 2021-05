Sarmiento sigue entrenando de cara a la final de la Reserva contra Boca

El equipo de Reserva de Sarmiento continúa preparándose para la gran final del torneo, el próximo miércoles, desde las 15, en el Estadio Florencio Sola, de Banfield. Los dirigidos por Martín Funes trabajan en Ciudad Deportiva, a la espera del viaje previsto para el martes a las 16.

Desde la intimidad del plantel, se respira confianza en el nivel que viene mostrando el equipo en los últimos encuentros, principalmente, en el duelo de cuartos de final frente a Argentinos Juniors, con triunfo 3 a 2 del cuadro juninense, y la reciente semifinal ante River, que terminó con una contundente victoria por 2 a 0.

El equipo volverá a entrenar hoy, desde las 9.30, nuevamente en Ciudad Deportiva y la rutina se repetirá hasta el día de la partida hacia el Sur del Conurbano bonaerense. La Liga Profesional finalmente resolvió que el encuentro se dispute el miércoles 2, luego de varios días de incertidumbre, a raíz del aislamiento estricto decretado a nivel nacional, por la crisis sanitaria del Covid-19.

Antonini, descartado

Hasta el momento, el Verde podrá afrontar el compromiso decisivo con la plantilla casi completa. Sin embargo, sufrirá una baja sensible, en la última línea defensiva: se trata del marcador central Juan Antonini, que se retiró del partido de semifinales ante River con una lesión y desde el club confirmaron que no se recuperará a tiempo para el miércoles.

El resto del plantel practica con normalidad, bajo las órdenes de Funes, y en el entrenamiento de hoy podría comenzar a vislumbrarse el posible equipo titular para enfrentar al Xeneize. El equipo de La Ribera, por su parte, dirigido por Sebastián Battaglia, llegó a la final tras derrotar 2 a 1 a Newell’s Old Boys de Rosario, con goles de Exequiel Zeballos y Luis Vázquez.

La alineación titular boquense también podría contar con presencia juninense, si el DT decide alinear al defensor central Nicolás Valentini, de 20 años, que recientemente debutó en Primera División, en la derrota del conjunto conducido por Miguel Russo ante Patronato de Paraná, en condición de visitante, en la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Por otra parte, también quedó definida la cuaterna arbitral del partido: el juez principal será Juan Cruz Robledo; el primer asistente será Gastón Borras; el segundo asistente será Lucio Méndez; y el cuarto árbitro, Hermes Gigante.

Antecedente cercano

Sarmiento y Boca se enfrentaron recientemente, en el presente certamen, antes de llegar a la definición. Fue el 26 de febrero pasado, en la tercera jornada de la Zona B, con empate 2 a 2. Los goles "xeneizes" fueron anotados por Franco Cáceres y Luis Vázquez, mientras que Renzo Giampaoli e Iago Bainotto convirtieron para Sarmiento.

El encuentro se jugará dos días antes de la final de la Copa de la Liga Profesional, instancia en la que también podría estar Boca, si es que mañana derrota a Racing, por la semifinal en San Juan.