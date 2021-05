Independiente pasó a la segunda ronda

Independiente clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana como puntero de la zona "B" al vencer anoche 1 a 0 a Guabirá de Bolivia en Avellaneda, por la última fecha de la fase de grupos.

Los de Avellaneda sumaron 14 puntos, con 3 de ventaja sobre su escolta Montevideo City Torque, que venció a Bahía, en Brasil, por 4 a 2, en un accidentado partido. Tercero quedó el equipo brasileño, con 8, y último el de Bolivia sin sumar.

Silvio Romero le dio el triunfo a los "rojos" a los 38 minutos del segundo tiempo, y William Álvarez desvió un tiro penal para el equipo boliviano a los 43 de esa etapa.

Independiente comenzó con muchos bríos, llevado por las ansias de abrir el pleito en el tramo inicial, pero no tuvo precisión e ideas adecuadas como para llegar con mayor criterio al arco del arquero boliviano-palestino Saidt Mustafá.

Al pasar la primera media hora, el equipo huésped se quedó sin una pieza clave para sus tímidos ataques, ya que salió el centrodelantero argentino Juan Vogliotti (ex Cipolletti y Estudiantes de Río Cuarto), reemplazado por el juvenil Carlos Mateo Abastoflor.

Pese a todos los intentos, los dirigidos por Julio Falcioni no pudieron vulnerar la valla adversaria en la etapa de ida y se fueron al descanso 0 a 0.

La segunda etapa siguió desarrollándose con similares características, solo que el ingreso del colombiano Andrés Roa por Sebastián Palacios le ofreció mayor claridad al ataque local.

De tanto insistir y por merecimientos, Independiente al fin pudo llegar al gol tras un córner servido por Roa a los 38´, que cabeceó Asís para que llegara Silvio Romero con otro cabezazo que Mustafá no pudo contener, dio rebote y lo aprovechó el "Chino" definiendo de pecho.

Guabirá pudo empatar y sumar su único punto en el torneo, pero William Álvarez falló al ejecutar desviado un penal por falta que le hizo Sebastián Sosa al ingresado Góngora a los 43´.

De ese modo Independiente se quedó con el merecido triunfo y la clasificación a la siguiente instancia de la Sudamericana, donde en la ida por octavos de final no podrá contar con el zaguero Sergio Barretto porque llegó a la tercera amonestación.

Por su parte, Montevideo City Torque, dirigido por el argentino Pablo Marini, impuso su mayor potencia y sacó ventaja de lo friccionado que fue el juego que la ganó 4 a 2 al Bahía de Brasil.

Ganaba el local con gol Thonny Anderson, pero se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Matheus Bahia.

Luego anotaron Franco Pizzichillo y Santiago Scotto para el vencedor, e igualó 2 a 2 Nino Paraiba en el primer tiempo.

En el complemento, tras otra expulsión en el local -la del defensor argentino Germán Conti-, el equipo uruguayo alcanzó el triunfo con goles de Marcelo Allende y del delantero chaqueño Emanuel Guzmán, terminando con un hombre menos por expulsión del "1" Gastón Guruceaga.