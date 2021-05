River perdió con Fluminense, pero clasificó a octavos de final por el empate de Junior

River Plate, en un mal partido, perdió anoche con Fluminense por 3 a 1 en el Monumental, pero obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, gracias al empate sin goles entre los colombianos Santa Fe y Junior.

Caio Paulista, Nené y Yago Felipe convirtieron para Fluminense, que se clasificó primero en el Grupo D, y Federico Girotti descontó para River, que terminó segundo y aseguró su boleto para la próxima ronda.

El club de Núñez venía de un "milagro" futbolístico cuando superó a Santa Fe por 2 a 1, con Enzo Pérez como arquero y sin suplentes, y hoy el destino volvió a sonreírle al DT Marcelo Gallardo, ya que pese a que su equipo redondeó una actuación para el olvido, mermado en sus fuerzas por un brote de COVID-19, las buenas noticas llegaron desde Colombia, en donde Junior necesitaba ganar para dejar afuera al Millonario y no lo consiguió.

Fluminense impuso condiciones en el primer tiempo cuando se apoderó de la pelota y las situaciones con Fred como carta fundamental. El experimentado delantero participó en todas las ocasiones de peligro de su equipo.

Los brasileños estuvieron muy cerca con un cabezazo cruzado de Nino en los primeros minutos y River respondió con su mejor jugada colectiva que generó la tapada de Marcos Felipe ante Julián Álvarez, luego del rebote con un remate del juvenil Santiago Simón.

River quedó limitado desde lo físico. Gallardo pudo alinear a varios de los jugadores que recuperados del coronavirus, pero que no llegaron en a mejor condición para hacer frente a un compromiso trascendental. Franco Armani, Nicolás De La Cruz, Simón y Rafael Borré fueron los que volvieron con el alta epidemiológica, luego de la ola de coronavirus que afectó al plantel, y no tuvieron un buen partido.

Fluminense, atento en todas sus líneas, eligió la banda derecha El "Flu" se puso en ventaja con Caio Paulista en una jugada que se inició con un error de Jorge Carrascal en ataque y derivó en un buen manejo de Fred para la asistencia.

Poco después, el colombiano, que sumó otro flojo desempeño, tuvo la más clara para River con un remate al palo.

Una mala salida de De La Cruz originó el segundo de Fluminense a través de un remate cruzado de Nené que se desvió en el juvenil Tomás Lecanda. El autor del segundo tanto dispuso de un tiro libre en el cierre del primer tiempo que pudo haber sido el tercero.

Fluminense se refugió en su campo durante la segunda etapa y le dejó a River el balón, atento a cualquier error.

El ingreso de Agustín Palavecino aportó mejor distribución, pero el Millonario no pudo romper la línea defensiva de Fluminense. El ingresado Matías Suárez y Borré cayeron constantemente en el fuera de juego.

River sumó más problemas con la expulsión de Maidana quien cayó en la provocación brasileña y Esteban Ostojich no dudó en exhibir la tarjeta roja por un manotazo.

Girotti aprovechó otra vez los pocos minutos que le dan en cancha y descontó con una buena definición, pero la ilusión del empate duró poco con el gol de Yago Felipe con un River desarmado en defensa.

Más allá del resultado, River logró el objetivo a pesar de todos los contratiempos que sufrió con las bajas por el brote de coronavirus que puso en peligro su clasificación a octavos de final.