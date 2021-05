Boca busca el pase a la siguiente ronda contra el débil The Strongest

Boca Juniors recibirá hoy a The Strongest de Bolivia, por la sexta y última fecha del Grupo C, con el objetivo de ganar para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21 en "La Bombonera", será arbitrado por el chileno Roberto Tobar.

El Grupo C tiene como líder a Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, luego se ubican Boca con 7, Santos, de Brasil, y The Strongest, ambos con 6, de manera que salvo los ecuatorianos que están clasificados, los otros tres tienen chances de avanzar en la Libertadores, y el que resulte tercero de pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo "Xeneize", que dirige Miguel Angel Russo, lleva una racha de cinco encuentros sin victorias en los 90 minutos, tres en la Libertadores y dos en la Copa de Liga, donde avanzó a semifinales tras eliminar a River Plate en cuartos de final, en una edición del Superclásico que finalizó igualada (1-1) y se definió en serie de penales.

No obstante, para recibir al discreto equipo boliviano, Russo no tendrá a Cristian Medina, quien contrajo coronavirus, fue aislado y dejará su lugar al estratega colombiano Edwin Cardona, un jugador con peso ofensivo propio a partir de su notable pegada.

Boca apostará a lo que pueda generar el capitán Carlos Tevez, mientras que, en defensa, confía en la seguridad del arquero Esteban Andrada y también la dupla central más consolidada que conforman Carlos Izquierdoz y Lisandro López.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Edwin Cardona; Cristian Pavón o Luis Vázquez, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Angel Russo.

The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Fernando Martelli, Gabriel Valverde y José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barboza y Jaime Arrascaita o Jesús Sagredo; Jair Reinoso y Rolando Blackburn. DT: Gustavo Florentín.

Árbitro: Roberto Tobar.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 21.